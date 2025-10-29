開山刀砍仇家「害右手截肢險死」2莽男投案　殺人未遂罪起訴

▲桃園市吳姓男子今年4月間夥同賴姓男子分持開山刀埋伏仇家，見其現身後持刀亂砍，導致其右手創傷性截肢等傷害，經送醫急救才救回，吳、賴2人翌日向警方投案自首。（資料照／記者沈繼昌攝）



記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子於今年4月間，夥同賴姓男子分持開山刀埋伏等候吳姓仇家，見其現身後持刀衝上前一陣亂砍，見其倒地血流不止後逃離現場，路人見吳男混身是血趕緊報警送醫，經送醫急救後才救回一命，但仍造成右手創傷性截肢與右手掌骨折等傷害，吳、賴2人翌日向警方投案自首；桃園地檢署偵結依殺人未遂罪嫌提起公訴。

檢警調查，21歲的吳姓男子對另名吳姓男子不滿且有宿怨，今年4月17日得知對方將在龜山區文化二路某處出現，遂夥同18歲賴姓男子分持開山刀埋伏，當晚11時許，見對方現身，吳、賴2人立即追上，各持開山刀對其一陣亂砍，吳男被砍倒地後以滾翻方式逃避2人追殺，但仍身中多刀且血流如注，逞凶的吳、賴2人見其不斷哀號後，迅速逃離現場，路人見吳男渾身是血，趕緊報警送醫，吳男被砍殺後，導致右手創傷性截肢、右手掌骨骨折、背部撕裂傷等傷害，經急救後才救回一命。

行兇的吳、賴2人事後自知法網難逃，於翌日出面向龜山警方投案，並提供作案用開山刀2把，龜山警方偵訊後依殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園地檢署檢察官複訊時，被告吳、賴2人坦承犯行，龜山警方提供現場照片、傷者就醫診斷證明與查扣用開山刀2把佐證，檢方認為2人均觸犯刑法之殺人未遂罪嫌，檢方認為2人同時追砍告訴人導致身體受傷之結果，其犯行為殺人未遂罪嫌所吸收，因犯行明確，檢方偵結依殺人未遂罪嫌提起公訴。