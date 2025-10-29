　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

開山刀砍仇家「害右手截肢險死」2莽男投案　殺人未遂罪起訴

▲桃園市吳姓男子今年4月間夥同賴姓男子分持開山刀埋伏仇家，見其現身後持刀亂砍，導致其右手創傷性截肢等傷害，經送醫急救才救回，吳、賴2人翌日向警方投案自首。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市吳姓男子今年4月間夥同賴姓男子分持開山刀埋伏仇家，見其現身後持刀亂砍，導致其右手創傷性截肢等傷害，經送醫急救才救回，吳、賴2人翌日向警方投案自首。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子於今年4月間，夥同賴姓男子分持開山刀埋伏等候吳姓仇家，見其現身後持刀衝上前一陣亂砍，見其倒地血流不止後逃離現場，路人見吳男混身是血趕緊報警送醫，經送醫急救後才救回一命，但仍造成右手創傷性截肢與右手掌骨折等傷害，吳、賴2人翌日向警方投案自首；桃園地檢署偵結依殺人未遂罪嫌提起公訴。

檢警調查，21歲的吳姓男子對另名吳姓男子不滿且有宿怨，今年4月17日得知對方將在龜山區文化二路某處出現，遂夥同18歲賴姓男子分持開山刀埋伏，當晚11時許，見對方現身，吳、賴2人立即追上，各持開山刀對其一陣亂砍，吳男被砍倒地後以滾翻方式逃避2人追殺，但仍身中多刀且血流如注，逞凶的吳、賴2人見其不斷哀號後，迅速逃離現場，路人見吳男渾身是血，趕緊報警送醫，吳男被砍殺後，導致右手創傷性截肢、右手掌骨骨折、背部撕裂傷等傷害，經急救後才救回一命。

行兇的吳、賴2人事後自知法網難逃，於翌日出面向龜山警方投案，並提供作案用開山刀2把，龜山警方偵訊後依殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園地檢署檢察官複訊時，被告吳、賴2人坦承犯行，龜山警方提供現場照片、傷者就醫診斷證明與查扣用開山刀2把佐證，檢方認為2人均觸犯刑法之殺人未遂罪嫌，檢方認為2人同時追砍告訴人導致身體受傷之結果，其犯行為殺人未遂罪嫌所吸收，因犯行明確，檢方偵結依殺人未遂罪嫌提起公訴。

 【更多新聞】

鄭文燦愛將也涉嫌特支費貪污案　桃園前客家局長蔣絜安8萬交保

桃園經發局爆收賄弊案！科長收數十萬遭搜索　2人羈押禁見

航警收賄近百萬！26次放行走私加熱菸入境　3人收押今起訴

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Lisa愛牌出包！　泰官方：快停用檢查編號
快訊／男嬰遭丟排水溝亡　25歲生母落網
快訊／中職正式公告自由球員！　21位列A級
凌晨2點才睡！　大谷翔平挨轟懊悔：沒做到最理想
90歲嬤遭兒裝袋丟山坡　驗屍結果曝
快訊／豬瘟爆發後出國　「隔空看診」獸醫佐回來了
快訊／大谷翔平吞敗投！　藍鳥系列賽扳平
騙「18禁挑戰」有獎金　2正妹遭猥褻性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疑碰大哥女人！宜蘭男被毆打凌辱「逼喝尿」　過程全被拍下PO網

運將過年被開單超不爽　隔天見女警繞2圈狂罵「破麻」被起訴

快訊／半夜4點棄嬰屍「路人驚見Baby」　25歲生母宿舍落網

謊報遭搶500萬！真相竟是「黑吃黑奪贓款」　警追查一舉收網

全真瑜珈宣告破產！4千會員求償無門炸鍋　消保會代提團體訴訟

愛被詐碎！她陷「國際醫生」情網被騙171萬　士林所長出手抓人

少女沒錢付車資　色運將要求脫衣陪酒還亂摸！判3年10月定讞

棄屍解剖結果曝！90歲嬤遭兒裝袋丟嘉義山坡　無創傷待毒藥物鑑驗

北市圓山飯店樹木遭砍　怪男稱「洗完三溫暖太無聊」代價1.6萬

知名萬善堂被偷140萬！勾竊神明金牌+香油錢　落網喊：有擲筊

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

疑碰大哥女人！宜蘭男被毆打凌辱「逼喝尿」　過程全被拍下PO網

運將過年被開單超不爽　隔天見女警繞2圈狂罵「破麻」被起訴

快訊／半夜4點棄嬰屍「路人驚見Baby」　25歲生母宿舍落網

謊報遭搶500萬！真相竟是「黑吃黑奪贓款」　警追查一舉收網

全真瑜珈宣告破產！4千會員求償無門炸鍋　消保會代提團體訴訟

愛被詐碎！她陷「國際醫生」情網被騙171萬　士林所長出手抓人

少女沒錢付車資　色運將要求脫衣陪酒還亂摸！判3年10月定讞

棄屍解剖結果曝！90歲嬤遭兒裝袋丟嘉義山坡　無創傷待毒藥物鑑驗

北市圓山飯店樹木遭砍　怪男稱「洗完三溫暖太無聊」代價1.6萬

知名萬善堂被偷140萬！勾竊神明金牌+香油錢　落網喊：有擲筊

輝達台灣總部卡關　黃仁勳GTC上大會喊「我不知道問題出在哪裡」

疑碰大哥女人！宜蘭男被毆打凌辱「逼喝尿」　過程全被拍下PO網

運將過年被開單超不爽　隔天見女警繞2圈狂罵「破麻」被起訴

BTS柾國冰塊腹肌搭丹寧雙倍性感回歸！再度穿上Calvin Klein多圖放送

鍾麗緹小女兒考拉時尚秀驚豔全場　網瘋喊：原地出道！

玫瑰花裝飾太浪漫　情侶深夜闖餐廳「激情在打卡景點愛愛」行竊

烤黑輪入選米其林！從三輪攤車賣到開店面　銅板價還有熱湯免費喝

AI行銷新革命！Google推出Pomelli　一鍵生成品牌內容

見證農村再生成果！花蓮從逆境中紮根　韌性+創意奪農再活力獎

浪花兄弟回來了！　隔15年合體掀爆回憶殺...周杰倫出手助陣

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

社會熱門新聞

「北教大王力宏」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

美濃大峽谷地主石麗君丈夫拒捕　喝不明液體命危

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她「保時捷安太座」！

「北教大王力宏」後宮驚見女網紅！　最愛人妻原因曝

「北教大王力宏」5天床戰3女　極樂行程全被拍

竹南男勸違停遭暴打　父護子持麵包刀對峙

「北教大王力宏」回應劈腿12女　懷疑被裝追蹤器

即／燕子口堰塞湖恐潰決　緊急通報人車淨空

獨／信義雙屍情人視角出遊照曝　富商前男友憶笑容心碎

即／台中嬰連臍帶被丟大排亡　「菩薩」2字旁發現屍體

獨／信義豪宅雙屍穿著曝　手機解鎖查奪命人

更多熱門

相關新聞

鄭文燦愛將也涉貪　桃園前客家局長8萬交保

鄭文燦愛將也涉貪　桃園前客家局長8萬交保

前海基會董事長鄭文燦擔任桃園市長期間，其愛蔣絜安也被查出於客家局長任內特支費涉嫌核銷不實，桃檢昨（27）日持搜索票搜索其居所、公司等3地，並約談蔣絜安與2證人，偵訊後檢方認為蔣絜安涉犯貪污治罪條例之利用職務詐領財物及偽造文書罪，雖罪嫌重大但無羈押必要，諭知8萬元交保。

桃園經發局傳弊案3人聲押　科長10萬交保

桃園經發局傳弊案3人聲押　科長10萬交保

酒後爭執演變慘劇！桃園男子持刀砍父成重傷下場曝

酒後爭執演變慘劇！桃園男子持刀砍父成重傷下場曝

持菜刀猛砍友人頭胸「大量出血」　狠男下場曝

持菜刀猛砍友人頭胸「大量出血」　狠男下場曝

桃園「喪屍煙彈」販毒集團被瓦解　3男女起訴

桃園「喪屍煙彈」販毒集團被瓦解　3男女起訴

關鍵字：

2惡男開山刀伏擊仇家右手截肢桃檢

讀者迴響

熱門新聞

「北教大王力宏」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

大谷翔平二刀流吞敗　藍鳥系列賽扳平

黑絲OL繳停車費被公雞猛追！飆髒話狂奔畫面曝

美濃大峽谷地主石麗君丈夫拒捕　喝不明液體命危

Energy「閃兵」代價近億元　他跌落神壇

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她「保時捷安太座」！

「北教大王力宏」後宮驚見女網紅！　最愛人妻原因曝

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！　范瑋琪曬律師聲明反擊

更多

最夯影音

更多
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀
鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面