普丁非獨裁者？　洪秀柱幫腔鄭麗文：德國之聲訪問向來不懷好意

記者蘇晏男／台北報導

國民黨準主席鄭麗文接受《德國之聲》專訪時表示，俄羅斯總統普丁不是獨裁者，是透過民主選舉產生的，引發議論。對此，國民黨準副主席蕭旭岑今（1日）說，美國總統川普被問到同樣問題，也跟鄭麗文一樣的答案，「那為什麼我們台灣的這些人沒有去指責川普？」國民黨前主席洪秀柱也說，《德國之聲》訪問向來不懷好意，每個國家有不同體制，只要體制帶給老百姓生活無虞、安居樂業，只要老百姓覺得好就是好，不好政權就會被推翻。

國民黨1日在成功高中體育館舉辦全代會，將進行黨主席等黨務高層交接，蕭旭岑、洪秀柱等出席。會前對於上述鄭麗文受訪說法，蕭旭岑接受媒體聯訪時表示，今年2月24號，川普被媒體問到同樣的問題，川普也跟鄭麗文一樣的答案，「那為什麼我們台灣的這些人沒有去指責川普？」

蕭旭岑提到，另外台灣在俄羅斯有設立代表處，且烏俄戰爭以來也跟俄買了1500億的石腦油，那請問台灣是不是把俄羅斯當成獨裁國家？ 所以他覺得重點是鄭麗文提示的，就是台灣不能變成烏克蘭，這是真正重點。

曾接受《德國之聲》專訪的洪秀柱今受訪說，《德國之聲》訪問向來不懷好意，訪問不是訪問，而是辯論，其提出任何問題主觀意識上就有相當意識存在。洪也說，每個國家有不同體制，只要體制帶給老百姓生活無虞、安居樂業，就是很好的制度，每個國家風俗習慣不同，有其處理方式，只要老百姓覺得好就是好，不好政權就會被推翻。