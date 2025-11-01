完成國民黨主席交棒！　朱立倫：在鄭麗文帶領下國民黨會更強更好

▲國民黨主席朱立倫出席全代會。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨今（1日）日舉行第22屆第1次全國代表大會，進行新舊任黨主席交接儀式。黨主席朱立倫致詞時表示，「我們只有一個國民黨，我們只有團結一條路，在鄭麗文的帶領之下，國民黨必須要團結，只有團結，國民黨才會更強更好」。

朱立倫提到，歡迎所有黨代表，未來大家團結一心，共同團結，未來在鄭麗文帶領下，國民黨一定能夠更好、更強。感謝過去四年來，國民黨同志上下一心，不管在年輕化、國際化、內造化、黨務改革輕量化，做了非常多的努力，大家犧牲奉獻，尤其年輕化的結果，國民黨找回年輕人的支持，謝謝辛苦的同仁、黨務、志工大家的努力。

朱立倫提到，這四年來也是最辛苦的挑戰，2022年國民黨贏得15個縣市、地方首長每個地方認真努力，每位深耕基層，讓國民黨獲得更多支持，2024年總統大選因為在野也沒辦法合作，沒辦法成功，但是在立法院是國會是最大黨，在韓國瑜、江啟臣帶領下，國民黨發揮最強戰力，黨團團結一致，結合民眾黨發揮團結的力量，通過很多福國利民的法案，最重要的是捍衛中華民國，保護台灣所有民眾的權利，謝謝立法院黨團以及韓國瑜。

朱立倫說，民進黨絕對不會甘願，今年竟然發動有史以來的唯一一次，也是世界民主歷史上從未見過的大惡罷，但是本黨所有同志上下一心，更是團結努力，最後我們以31比0完封、完勝，謝謝大家的辛苦。但是過程中有很多同志被民進黨司法追殺、司法破壞，未來要繼續支持黨工志工度過難關。

朱立倫強調，「我們只有一個國民黨，我們只有團結一條路，在鄭麗文的帶領之下，國民黨必須要團結，只有團結，國民黨才會更強更好」。

朱立倫強調，他非常感恩黨對他的栽培，他以身為48年的國民黨黨員為榮，他更感謝30年來對他許許多多默默支持的好朋友在各個角落鼓勵他、支持他，他永遠不會忘記黨的栽培，他永遠不會忘記各位對他的加油跟鼓勵，我們共同一同團結，國民黨加油，台灣加油。

