生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「萊蒙彗星」最大亮度肉眼可見　6年來最大滿月下周三登場

▲▼11月天文秀接力上演，包括萊蒙彗星、最大滿月與獅子座流星雨。（圖／台北天文館提供）

▲11月天文秀接力上演，包括今年最亮的萊蒙彗星。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

11月天象精彩滿滿。台北天文館表示，除了今年最亮的萊蒙彗星，現在用雙筒望遠鏡或肉眼即可觀賞，下周三（5日）的滿月，不僅是今年最大滿月，更是6年來最大的超級滿月，還有獅子座流星雨，今年極大期為17日，流星特徵為速度極快、常留下明亮的尾痕，天文迷千萬不要錯過。

今年11月天文秀接力登場，台北天文館表示，今年最亮的萊蒙彗星估計在10月21日過近地點，直到11月8日通過近日點，這段期間亮度最高，可達到4等左右，民眾使用雙筒望遠鏡甚至肉眼即可觀賞，民眾可把握日落後到19時前這段時間，在西方低空嘗試搜尋這顆年度最亮彗星的身影。

▲▼11月天文秀接力上演，包括萊蒙彗星、最大滿月與獅子座流星雨。（圖／台北天文館提供）

▲11月天文秀接力上演，包括萊蒙彗星、6年來最大滿月。（圖／台北天文館提供）

此外，下周三（5日）適逢滿月，台北天文館表示，月球運行至近地點附近，當晚21時19分月球達到「望」的位置，距離地球35萬6978公里，為今年最大滿月，也是6年來最大的超級滿月，比4月時的最小滿月大了約16.6%，相當於五十元與十元硬幣大小的差別，亮度也高出約36%。

台北天文館指出，巨大滿月與地面景觀往往構成令人驚嘆的美景，值得觀賞。當晚19時至20時，台北天文館將在國父紀念館前廣場辦理「最大滿月快閃」活動，邀請民眾共賞這次近6年來的最大超級滿月。

▲▼11月天文秀接力上演，包括萊蒙彗星、最大滿月與獅子座流星雨。（圖／台北天文館提供）

▲今年最大滿月與最小滿月比較。（圖／台北天文館提供）

除了萊蒙彗星與最大滿月，台北天文館表示，以每33年周期性出現流星暴著稱的獅子座流星雨，今年極大期在17日（一），雖然不會出現流星暴，但每小時天頂數（ZHR）仍有約10顆左右，流星特徵為速度極快、常留下明亮的尾痕。當晚輻射點於23時30分升起，之後流星將逐漸增多，在殘月的微弱月光下，只要找個視野開闊、光害少地方，即可輕鬆以肉眼欣賞這場冬季流星雨。

10/30 全台詐欺最新數據

【駕駛嚇爛】宜蘭蘇澳砂石車右轉不慎　轎車慘被推著走

