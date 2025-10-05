今年中秋不是滿月　天文館揭密：十五月亮十六圓

▲台北天文館表示，今天中秋節是「十五月亮十六圓」。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

傳統中秋夜是「月圓人團圓」日子，明天（6日）就是中秋節，但台北天文館表示，今年中秋夜月亮並非天文學上真正「滿月」，隔天（農曆十六）才出現真正滿月，原因是「農曆和月相」不一定年年都吻合，故有「十五月亮十六圓」的民間俗語，由於已經超出肉眼可察覺範圍，所以今年中秋月依舊皎潔動人。

為何中秋節不一定是滿月呢？台北天文館說明，由於月相週期平均為29.53天，而農曆每月天數則是29或30天，中秋固定在農曆八月十五。這些差異累積下來，就會造成中秋節當天並非每次都遇到滿月。

台北天文館指出，根據統計，2001年至2050年間，農曆八月的滿月共有24次落在農曆十六日，20次剛好是十五日，也有6次延至十七日。所以才有「十五月亮十六圓」的民間俗語，說的就是這種情況。

不過，台北天文館表示，雖然數據上有些許差異，但早已超出人類肉眼可察覺的範圍，所以今年中秋月依舊皎潔動人，毫不遜色。預計明天中秋節傍晚16時57分月亮升起時，盈滿程度約為99.6%；到了23時13分升至最高點時接近99.9%；一直到隔天（7日）清晨5時36分月落時才趨近100%。真正的滿月時刻則出現在7日上午11時48分，也就是中秋節隔一天。

此外，台北天文館也提醒，明天中秋節當晚19時到21時，天文館除了在現場舉辦「月光奇技・魔幻中秋」特別活動外，同步在YouTube官方頻道推出線上直播，帶領大家透過望遠鏡仔細觀察月亮，感受大自然與曆法間細微的差異，並分享相關的知識與故事，陪伴大家共度佳節。相關資訊請參閱台北天文館網站。

天文館進一步說明，明天活動將提供多元而豐富節目內容，除了可透過專業天文望遠鏡直擊中秋滿月風采外，還能用手機親自拍下清晰的月亮影像，留下獨一無二的中秋紀念照，更安排光舞與特技表演、天文有獎問答等，透過輕鬆有趣的活動，讓科學與節慶結合。