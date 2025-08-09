「英仙座流星雨」下周二爆發！一小時100顆　最佳觀賞時間方位曝

▲「英仙座流星雨」下周二登場，每小時最高上看100顆。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

年度三大流星雨之一的「英仙座流星雨」，下周二（12日）將迎來極大期，預估每小時天頂流星數最高達到100顆。台北天文館表示，流星雨的輻射點在當天晚上8時30分從東北方地平線升起，到隔天天亮前都是最佳觀測時機，緊接著13日凌晨3時左右，金星與木星將在東方低空上演「雙星會」，天文迷不要錯過這場夏日天文饗宴。

每年8月登場的英仙座流星雨，是北半球三大流星雨之一，台北天文館表示，英仙座流星雨來源為「斯威夫特・塔特爾彗星」釋放出流星體碎屑形成，其特色是流星速度快，偶有機會可見留下殘存煙痕的明亮火流星。

台北天文館表示，英仙座流星雨將在周二達到極大期，估計每小時天頂流星出現約為100顆，實際觀賞條件下每小時約可見60顆。流星雨輻射點在當晚8時30分從東北方地平線升起，約45分鐘後進入流星雨最活躍時段，並持續至隔天天亮前，這段時間都是最佳觀測時機。

不過，台北天文館表示，今年月球也將在同一時刻自東方升起，到日出前仍高懸夜空。明亮月光將使得較黯淡的流星難以辨識，可觀測的流星數量也會減少。但偶爾劃破夜空的火流星仍極具觀賞價值，建議民眾選擇視野開闊的地點、避開月光方向，以肉眼即可欣賞這場夏夜盛宴。

▲「英仙座流星雨」下周二登場，隔天凌晨則有金星合木星接力演出。（圖／台北天文館提供）

除了流星雨，台北天文館表示，13日（三）凌晨3時左右，金星與木星將在東方低空上演「雙星會」。這次相距僅約1度，是今年這兩顆行星最接近的一天。在日出前天色仍暗時，亮度高達-4等的金星與-1.9等的木星並肩升起，畫面浪漫而壯觀。

此外，台北天文館表示，周六（16日）深夜，下弦月將掠過有「星空珠寶盒」之稱的昴宿星團，雙筒望遠鏡視野內將呈現月亮與星團中密集星點同框的有趣景象。另在8月19日，水星迎來西大距，與太陽視距角達18.6度，是觀測水星的黃金時機。當日黎明前，不僅能看到明亮的水星，用雙筒望遠鏡還能發現在它左側的鬼宿星團。

▲8月19日將有水星西大距與接近鬼宿星團。（圖／台北天文館提供）