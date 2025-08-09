　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「英仙座流星雨」下周二爆發！一小時100顆　最佳觀賞時間方位曝

▲▼「英仙座流星雨」下周二登場！上看100顆。（圖／台北天文館提供）

▲「英仙座流星雨」下周二登場，每小時最高上看100顆。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

年度三大流星雨之一的「英仙座流星雨」，下周二（12日）將迎來極大期，預估每小時天頂流星數最高達到100顆。台北天文館表示，流星雨的輻射點在當天晚上8時30分從東北方地平線升起，到隔天天亮前都是最佳觀測時機，緊接著13日凌晨3時左右，金星與木星將在東方低空上演「雙星會」，天文迷不要錯過這場夏日天文饗宴。

每年8月登場的英仙座流星雨，是北半球三大流星雨之一，台北天文館表示，英仙座流星雨來源為「斯威夫特・塔特爾彗星」釋放出流星體碎屑形成，其特色是流星速度快，偶有機會可見留下殘存煙痕的明亮火流星。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北天文館表示，英仙座流星雨將在周二達到極大期，估計每小時天頂流星出現約為100顆，實際觀賞條件下每小時約可見60顆。流星雨輻射點在當晚8時30分從東北方地平線升起，約45分鐘後進入流星雨最活躍時段，並持續至隔天天亮前，這段時間都是最佳觀測時機。

不過，台北天文館表示，今年月球也將在同一時刻自東方升起，到日出前仍高懸夜空。明亮月光將使得較黯淡的流星難以辨識，可觀測的流星數量也會減少。但偶爾劃破夜空的火流星仍極具觀賞價值，建議民眾選擇視野開闊的地點、避開月光方向，以肉眼即可欣賞這場夏夜盛宴。

▲▼「英仙座流星雨」下周二登場，隔天凌晨則有金星合木星。（圖／台北天文館提供）

▲「英仙座流星雨」下周二登場，隔天凌晨則有金星合木星接力演出。（圖／台北天文館提供）

除了流星雨，台北天文館表示，13日（三）凌晨3時左右，金星與木星將在東方低空上演「雙星會」。這次相距僅約1度，是今年這兩顆行星最接近的一天。在日出前天色仍暗時，亮度高達-4等的金星與-1.9等的木星並肩升起，畫面浪漫而壯觀。

此外，台北天文館表示，周六（16日）深夜，下弦月將掠過有「星空珠寶盒」之稱的昴宿星團，雙筒望遠鏡視野內將呈現月亮與星團中密集星點同框的有趣景象。另在8月19日，水星迎來西大距，與太陽視距角達18.6度，是觀測水星的黃金時機。當日黎明前，不僅能看到明亮的水星，用雙筒望遠鏡還能發現在它左側的鬼宿星團。

▲▼「英仙座流星雨」下周二登場。19日則有水星西大距與接近昴宿星團。（圖／台北天文館提供）

▲8月19日將有水星西大距與接近鬼宿星團。（圖／台北天文館提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
專家：楊柳颱風走向決定它的命運　電腦模式跟AI預報的對決
快訊／林盛恩1A初登板繳完美內容　4局無安打封鎖對手
獨／高雄凌晨死亡車禍　騎士詭異自摔不治
醫：血癌非一夕冒出　日常6事可保命
楊柳颱風將入「大垂直風切」區！2下場曝　下週三、四通過北部海
東京威力科創高層7月初就到台積電「負荊請罪」　1原因無濟於事
輝達H20晶片可以出口了！黃仁勳親赴白宮　美商務部終發許可

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

出入境提領行李時間長　桃機今年評估「行李追蹤資訊共享」

專家：楊柳颱風走向決定它的命運　電腦模式跟AI預報的對決

「英仙座流星雨」下周二爆發！一小時100顆　最佳觀賞時間方位曝

台鐵車站「ㄊㄔ」在哪　2000人搶破解神秘密碼

沈玉琳罹血癌　三大警訊「有1項」就要注意

醫：血癌非一夕冒出　日常6事可保命

清華幫淪台積電內鬼！母校教授覺得不意外　原因曝光

SOD「台灣專屬女優」宣傳片101當背景！被挖是青鳥　本人反擊了

楊柳颱風將入「大垂直風切」區！2下場曝　下週三、四通過北部海面

楊柳颱風「侵台否」下週一掀牌！　專家曝2關鍵

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

【淡淡的哀傷...Q^Q】吊車扯壞電線爆炸！ 工人下體嚴重燙傷倒地哀嚎

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

【太荒唐】醉漢撞醉婦！ 他倒地排氣管壓脖子：太茫推不開

【佛寺驚魂記】女員工被拿刀挾持 柔道國手警出招歹徒秒癱！

【跑得掉嗎？】大貨車沒掛大牌還違停　心虛狂逃15公里吃25萬罰單

出入境提領行李時間長　桃機今年評估「行李追蹤資訊共享」

專家：楊柳颱風走向決定它的命運　電腦模式跟AI預報的對決

「英仙座流星雨」下周二爆發！一小時100顆　最佳觀賞時間方位曝

台鐵車站「ㄊㄔ」在哪　2000人搶破解神秘密碼

沈玉琳罹血癌　三大警訊「有1項」就要注意

醫：血癌非一夕冒出　日常6事可保命

清華幫淪台積電內鬼！母校教授覺得不意外　原因曝光

SOD「台灣專屬女優」宣傳片101當背景！被挖是青鳥　本人反擊了

楊柳颱風將入「大垂直風切」區！2下場曝　下週三、四通過北部海面

楊柳颱風「侵台否」下週一掀牌！　專家曝2關鍵

【周焦點】TOYOTA國產MPV下殺6字頭　MG新休旅70萬有找　比亞迪將登台

高雄4間麥當勞開30年↑不搬家　周邊房價最高看漲164%

出入境提領行李時間長　桃機今年評估「行李追蹤資訊共享」

引擎故障停路邊「瞬間起火」恐怖火球畫面曝　駕駛跳車逃生

Epik High 6年前貓咪搖籃曲翻紅！網友認證有用　獸醫實測愛貓真睡了

台南東山凌晨火警　阿公「又衝回屋內嗆暈」命危

車震過猛！連人帶車「墜400m懸崖」　情侶全裸拋飛慘死

在家也能開居酒屋！「Yakitorill燒鳥器」主打低煙烤串家裡不臭臭

林盛恩1A初登板繳完美內容　4局無安打封鎖對手

獨／高雄凌晨死亡車禍　騎士詭異自摔不治

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

生活熱門新聞

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

清華幫淪台積電內鬼　學者嘆不意外

韓啦啦隊台語互嗆　南珉貞甩巴掌影片曝

3280和牛都是油花　屋馬燒肉回應了

楊柳變胖恐升中颱！最新路徑估貫穿台灣

保時捷業務逆向被嗆寄律師函　親友嘲笑炎上

楊柳颱風將入「大垂直風切」區　2下場曝光

楊柳颱風還會變強！　往台灣方向前進可能發海警

楊柳颱風「侵台否」下週一掀牌！　專家曝2關鍵

醫：血癌非一夕冒出　日常6事可保命

沈玉琳罹血癌　三大警訊「有1項」就要注意

沈玉琳罹白血病！專家揭「血癌有5種」

天生有財命！「自帶財富光環」TOP3生肖

更多熱門

相關新聞

超巨幽浮雲震撼台北人　天文館笑回

超巨幽浮雲震撼台北人　天文館笑回

台北市昨（6月30日）上空出現一片奇怪的雲，龐大的無法忽視，就罩在台北101上，相當壯觀，不少路過民眾目擊這一幕紛紛拍下照片分享，直呼是「幽浮雲」現蹤，連前氣象局長鄭明典也不禁讚嘆，對此，台北天文館特別出面搞笑回應「研判不是幽浮也不是外星人。」

今天夏至「最長的白天」　太陽直射北回歸線「影子消失」

今天夏至「最長的白天」　太陽直射北回歸線「影子消失」

網瘋傳今晚有「草莓月亮」　天文館打臉：不會是粉紅色

網瘋傳今晚有「草莓月亮」　天文館打臉：不會是粉紅色

今年唯一「金星西大距」明登場！清晨肉眼可見　傍晚還有火星合月

今年唯一「金星西大距」明登場！清晨肉眼可見　傍晚還有火星合月

夜空「超亮藍光球」直徑逾1公尺　天文館推測：來自寶瓶座流星雨

夜空「超亮藍光球」直徑逾1公尺　天文館推測：來自寶瓶座流星雨

關鍵字：

英仙座流星雨台北天文館金星合木星

讀者迴響

熱門新聞

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

經貿辦證實「疊加關稅」：原稅率往上加20%

台灣關稅疊加20％　傳產稅率大暴增

泰籍移工陳屍高壓電塔！檢警相驗結果出爐

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

台灣關稅不只20％　黃國昌轟政府黑箱

廖峻後悔不已！兒不再公開父親動態

沈玉琳住院後首曝近照！同框女兒慶祝父親節

清華幫淪台積電內鬼　學者嘆不意外

即／共享汽車平台突宣布暫停營運

證實台灣疊加關稅20%　蔡正元氣罵2次X

他2個月狂抓369件違規！私架監視器罰單全撤銷

台積電2奈米洩密　東京威力科創高層赴台

韓啦啦隊台語互嗆　南珉貞甩巴掌影片曝

3280和牛都是油花　屋馬燒肉回應了

更多

最夯影音

更多

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

【淡淡的哀傷...Q^Q】吊車扯壞電線爆炸！ 工人下體嚴重燙傷倒地哀嚎

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面