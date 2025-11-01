　
國際

文革時期的「北京人質」逝世　前路透記者Anthony Grey享壽87歲

▲▼文革時期的「北京人質」逝世　前路透記者Anthony Grey享壽87歲。（圖／路透）

▲路透社前北京特派記者安東尼・格雷（Anthony Grey）。（圖／路透）

記者鄒鎮宇／綜合報導

路透社前北京特派記者安東尼・格雷（Anthony Grey）於英國諾里奇辭世，享壽87歲。這位資深記者因1960年代被中國政府長期無罪軟禁而聞名於世，這段經歷深刻影響了他往後的人生。

據《路透社》報導，1967年，年僅28歲的格雷被派往中國首都北京，當時正值文化大革命動盪高峰。香港作為英國殖民地，因當局逮捕多名中國共產黨記者，引發中英兩國外交對峙。中國政府為報復，將格雷軟禁於家中，成為兩國政治角力的犧牲品。

格雷的軟禁持續約26個月，期間他被限制行動，僅能在自宅內活動。這段經歷不僅讓他在全球媒體成為焦點，也對他的身心健康產生長遠影響。釋放後他曾向媒體坦言，「我曾經感到非常低落，但我沒有絕望。」

剛開始被軟禁時，格雷的生活還算平靜，但不久後紅衛兵闖入其住所，對他進行羞辱、噴漆並施以酷刑，甚至殺害了他心愛的貓「明明」。自此之後，他被關進僅能容身的小房間，四周貼滿毛澤東語錄與宣傳標語。

在孤獨與壓力下，格雷以寫作自我療癒。他秘密寫日記、撰寫短篇小說，甚至自創填字遊戲，用以打發時間與保持理智。他在回憶錄《北京人質》中寫道，「我用各種俏皮語和雙關語設計謎題，讓自己專注於思考。」

▲▼文革時期的「北京人質」逝世　前路透記者Anthony Grey享壽87歲。（圖／路透）

▲格雷被囚禁2年多。（圖／路透）

英國政府起初採取低調談判策略，但成效有限。隨著時間推移，西方媒體與記者同行發起公開呼籲，要求中國釋放格雷。最終，隨著被捕的中國記者在香港獲釋，格雷也於1969年10月重獲自由。

結束長達兩年多的軟禁生活後，格雷發現英國社會已經劇變。曾經作為新聞圈一員的他，如今成為公眾矚目的焦點，這種轉變對他適應社會帶來挑戰。他一度主持BBC時事節目，並開始寫作，包括以中國、越南、日本為背景的歷史小說，其中《西貢》最為暢銷。

格雷也涉足陰謀論與非主流議題，如澳洲總理哈羅德・霍特之死、外星人造訪地球等。他一度加入法國雷爾教運動，並為該教創辦人著作撰寫序言。這些經歷一方面展現他思想的開放，另一方面也反映他因創傷而起的精神波動。

格雷與妻子雪莉（Shirley）結婚22年，育有兩女Lucy與Clarissa，兩人後來雖離婚但維持深厚友誼。晚年，他曾因長期的創傷後壓力症候群（PTSD）求助專業治療。女兒們皆走上新聞工作道路，延續父親的傳承。

格雷始終主張寬恕，不僅對中英兩國政府釋懷，也原諒曾在最低潮時追問他的同行記者。他創辦多個協助人質的慈善組織，並在英國南唐斯享受家庭與音樂時光。

10/29 全台詐欺最新數據

