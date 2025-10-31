學者談川習會：對美打台灣牌失效　棄台等於讓中長驅直入美國西岸

▲美國總統川普30日與中國國家主席習近平會晤。（資料照／路透）



記者陶本和／台北報導

美國總統川普、中國國家領導人習近平昨天（30）在韓國會面。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，這場會面沒太大結論，多是中國對美國的承諾，就看未來要如何落實；而川普在會前已表明，台灣沒有什麼好提的，台灣就是台灣，顯示中國要對美國打台灣牌是沒有用的。他認為，就美國國家利益而言，放棄台灣等於讓中國長驅直入美國西岸，任何美國總統都不可能這樣做。

葉耀元表示，睽違6年的川習會其實沒有太大結論，就是美國要求中國控管芬太尼、 購買美國大豆、解禁稀土輸出，但美國沒有承諾中國什麼東西，因為這並非川習首度會面，2020年兩人就貿易戰談妥條件，結果中國都沒實踐。

葉耀元說，拜登總統任內也與中國談芬太尼，但至今3年也未見任何改善。她認為，就美國而言，中國是不能信任的國家，接下來就是美國對中國的觀察期，要看中國是否能實踐承諾。

對於川習會沒有提到台灣一事，葉耀元表示，川普事前已經說了，台灣沒有什麼好提的，台灣就是台灣，代表中國對美國打「台灣牌」是沒有用的，如果中國硬要談，就無法繼續下去。

葉耀元指出，自美國1979年與中華民國斷交以來，從來沒說過會放棄台灣，美國自始至終就是要維持現狀，但中國不斷試圖要逼美國讓步、壓縮台灣的空間，那美國就不得不表態，包括美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）於2022年訪台、拜登任內多次說要派兵協防台灣，川普這次說台灣沒什麼好討論的，「只要中國壓縮得更緊迫，美國只好反動地去突破中國論述」。

葉耀元表示，媒體、輿論常把川普定位為交易型領袖，但實際上，川普從來就沒有對台灣主權鬆口過，可以質疑川普有商人性格，但不代表川普會忽視美國國家利益。他認為，要美國放棄台灣，讓中國可以長驅直入到美國西岸，這是不可能的邏輯，也因此任何疑美論、疑川論，都是雷聲大雨點小，最後都沒發生過，畢竟川普是美國總統，還是要回到美國的國家利益來思考。