川習沒談台灣　美學者：中國可能怕籌碼不夠

國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川習會沒談台灣　美學者：中國可能怕籌碼不夠

▲▼ 美國總統川普30日與中國國家主席習近平會晤。川習會。（圖／路透）

▲美國總統川普30日與中國國家主席習近平會晤。川習會。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普與中國國家主席習近平30日在南韓會面，會後川普透露雙方並未討論台灣問題。全球台灣研究中心研究員桑多（Benjamin Sando）認為，中方可能評估自身籌碼不足，選擇迴避相關話題，以免出現不利談判的局面。

川普在出發前曾多次預測中國會提出台灣議題，但事後表示這個敏感問題並未在會談中出現。桑多分析，若川普所言屬實，這反映了中方深知自身缺乏足夠的談判籌碼，無法促使美國減弱對台的支持。無論是稀土、農產品如黃豆，或芬太尼等議題，在現階段都不足以讓美國改變其立場。

桑多進一步指出，中方或許認為，在籌碼不足的情況下提及台灣，可能招致川普直接拒絕，甚至造成習近平在國內外的形象受損。他補充說，若中方冒然行事，反而可能促使美台關係更加緊密，這是中國希望避免的結果。由此可見，中方在此次川習會中刻意避免碰觸台灣問題，意在降低談判破裂的風險。

此外，前立法委員、現任哈德遜研究所資深研究員許毓仁則對會談做出另一層解讀。他認為，由於雙方會面時間有限且議題繁多，這次川習會聚焦於經貿及供應鏈問題是務實之舉。而安全及地緣政治的敏感話題，可能被安排在後續談判中，以避免即時衝突的發生。

10/28 全台詐欺最新數據

