地方 地方焦點

台南市青少年認識法律擂台賽決賽登場！　鹽水國中奪冠

▲台南市2025年度「法律達人～青少年認識法律擂臺賽」決賽在新化國小登場，鹽水國中勇奪第一名。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市2025年度「法律達人～青少年認識法律擂臺賽」決賽在新化國小登場，鹽水國中勇奪第一名。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推廣青少年法治教育、提升學生法律素養，台南市政府教育局辦理的「法律達人～青少年認識法律擂台賽」今年邁入第19屆。歷經北、南區兩場初賽，共36支隊伍脫穎而出晉級決賽，31日在新化國小熱鬧登場。

比賽中，各校學生群策群力、沉著應戰，靈活運用法律知識搶答題目，展現平日學習成果與團隊默契。經過激烈角逐，最終由鹽水國中勇奪第一名，第二至第六名分別為：慈濟高中「台南慈中隊」、復興國中「全部都會」、安南國中「安南焚火霸王龍」、文賢國中「芋頭不加火鍋隊」、崇明國中「涼麵趁熱吃」。其餘佳作隊伍包括將軍國中「將軍腦袋in」、昭明國中「汪汪立大功隊」、崇明國中「福壽螺吃贏政」、大灣高中「大灣對對隊」、南光高中「答的全都對」、佳里國中「北轚赨麡雂纚鈬」等。前六名團隊獲頒獎座及獎狀，前五名並可獲得圖書禮券，獎勵豐厚。

▲台南市2025年度「法律達人～青少年認識法律擂臺賽」決賽在新化國小登場，鹽水國中勇奪第一名。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，面對網路暴力、詐騙與車手等問題，強化青少年法律知識與守法能力，是當前教育的重要課題。透過擂台賽形式，不僅能激發學生對法律的學習興趣，也能在競賽中培養表達力與臨場反應，讓學習更生動有趣。他感謝教師的悉心指導，期盼在公私協力下，讓學生能在生活中靈活運用法律知識。

教育局長鄭新輝指出，今年共有68所公私立國中、97支隊伍報名參賽。因應近年校園霸凌、性平與學生安全議題受矚，本屆特別邀請台南律師公會協助擴充題庫，將校園生活中常見法律情境納入試題，讓學生了解法律如何融入日常。賽事並邀請台南地方法院法官與地檢署檢察官擔任諮詢委員，現場即時講解與說明，讓競賽兼具學習深度與實用價值。

▲台南市2025年度「法律達人～青少年認識法律擂臺賽」決賽在新化國小登場，鹽水國中勇奪第一名。（記者林東良翻攝，下同）

教育局表示，本活動由財政稅務局、台南地方法院、台南地方檢察署、台南律師公會、犯罪被害人保護協會台南分會、台灣更生保護會台南分會、台南市觀護協會及台南榮譽觀護人協進會共同協辦。未來也將持續鼓勵學校參與教育部與法務部合辦的「全國法規資料庫競賽」，讓「知法、懂法、守法、用法」觀念深植校園，營造安全友善的學習環境。

10/29 全台詐欺最新數據

下一站「田中」！台南警趕處理車禍開進田裡畫面曝

台南市善化區成功路今(31日)上午8時30分發生車禍，善化分局茄拔派出所員警前往處理事故，路口左轉時不慎駛進田裡，所幸未釀成人員受傷，詳細事發原因仍有待釐清。

永川醫院成台南首家週日及國定假日輕急症中心

全國智慧創新競賽在中華醫大登場中華醫大分組奪冠

台南國際勞動力一家親外國人體驗台南文化魅力

路是甜的　台南出古清代糖碎修道路

