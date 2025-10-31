　
地方 地方焦點

假日看病免跑大醫院！　永川醫院成台南首家週日及國定假日輕急症中心

▲永川醫院率先響應健保署政策，成為台南首家「週日及國定假日輕急症中心」，假日也能就醫更安心。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

假日若突然發燒、拉肚子或慢性病急性發作，現在不用再擠成大醫院急診！健保署自2025年起推動「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」試辦方案，鼓勵地區醫院於假日期間提供輕症醫療服務。永川醫院率先響應，將自11月2日起正式成為台南首家「假日輕急症中心」，提供民眾週日與國定假日的即時就醫服務。

永川醫院為深耕地方多年的社區型醫院，院長蘇祐達表示，該院秉持「視病猶親、守護健康」理念，原本假日已有部分門診，如今在衛福部長石崇良推動政策及市府衛生局、健保局南區業務組、醫師公會與消防局等單位支持下，決定全面配合政策，「假日照樣看診，讓民眾更安心」。

台南市衛生局長李翠鳳特別前往視察並表達感謝。她指出，永川醫院從耳鼻喉科起家，近年積極配合政策推動健康醫院、高齡友善醫院、無菸醫院與慢性病防治等計畫，同時也是公費流感抗病毒藥劑合約院所，深受社區居民信賴。

李翠鳳說，近年台南急救責任醫院急診人數不斷攀升，成大醫院與奇美醫院壅塞情形尤其明顯。永川醫院位於兩大醫學中心之間，轉院時間僅約10分鐘，如今加入假日輕急症中心行列，能有效分流輕症病患，讓重症病人獲得更即時的救治，也為社區民眾多添一份安全感與便利性。

衛生局指出，「假日輕急症中心」提供內科、兒科、骨外科等輕症醫療，包括外傷、慢性病急性發作、發燒、腹瀉等四大類族群。收費比照地區醫院急診部分負擔150元（含掛號費仍遠低於醫學中心急診收費），服務內容涵蓋簡單外傷縫合、X光、抽血與藥物提供等。

市府提醒，若假日遇到突發但非危及生命的輕症狀況，可優先前往「輕急症中心」就診，不僅省下等待時間，也有助大型醫院急診分流。永川醫院假日門診時間為每週日與國定假日上午8時至晚上12時，就診專線為06-2245771或0978-089-180。

463 2 2795 損失金額(元)

台南國際勞動力一家親外國人體驗台南文化魅力

為落實市長黃偉哲「希望家園」的施政理念，讓來台南求學、打拼的外籍人士能安心生活、快樂工作，台南市勞工局31日結合內政部移民署舉辦「國際勞動力一家親聯誼暨法令宣導活動」，邀請嘉南藥理大學、台南應用科技大學、中華醫事科技大學及崑山科技大學等新南向國際專班外籍學生共同參與，一同感受台南文化的多元魅力。

路是甜的　台南出古清代糖碎修道路

台南小吃店爆紅！店名「粿仔王子」網友樂歪

國道離奇案！女怒「知名布丁」被偷吃　暴衝突當場筊杯…結局神轉

台南丹娜絲風災慰助金核撥12.4億媒合修繕預計11月底完成

