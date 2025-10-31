假日看病免跑大醫院！　永川醫院成台南首家週日及國定假日輕急症中心

▲永川醫院率先響應健保署政策，成為台南首家「週日及國定假日輕急症中心」，假日也能就醫更安心。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

假日若突然發燒、拉肚子或慢性病急性發作，現在不用再擠成大醫院急診！健保署自2025年起推動「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」試辦方案，鼓勵地區醫院於假日期間提供輕症醫療服務。永川醫院率先響應，將自11月2日起正式成為台南首家「假日輕急症中心」，提供民眾週日與國定假日的即時就醫服務。

永川醫院為深耕地方多年的社區型醫院，院長蘇祐達表示，該院秉持「視病猶親、守護健康」理念，原本假日已有部分門診，如今在衛福部長石崇良推動政策及市府衛生局、健保局南區業務組、醫師公會與消防局等單位支持下，決定全面配合政策，「假日照樣看診，讓民眾更安心」。

台南市衛生局長李翠鳳特別前往視察並表達感謝。她指出，永川醫院從耳鼻喉科起家，近年積極配合政策推動健康醫院、高齡友善醫院、無菸醫院與慢性病防治等計畫，同時也是公費流感抗病毒藥劑合約院所，深受社區居民信賴。

李翠鳳說，近年台南急救責任醫院急診人數不斷攀升，成大醫院與奇美醫院壅塞情形尤其明顯。永川醫院位於兩大醫學中心之間，轉院時間僅約10分鐘，如今加入假日輕急症中心行列，能有效分流輕症病患，讓重症病人獲得更即時的救治，也為社區民眾多添一份安全感與便利性。

衛生局指出，「假日輕急症中心」提供內科、兒科、骨外科等輕症醫療，包括外傷、慢性病急性發作、發燒、腹瀉等四大類族群。收費比照地區醫院急診部分負擔150元（含掛號費仍遠低於醫學中心急診收費），服務內容涵蓋簡單外傷縫合、X光、抽血與藥物提供等。

市府提醒，若假日遇到突發但非危及生命的輕症狀況，可優先前往「輕急症中心」就診，不僅省下等待時間，也有助大型醫院急診分流。永川醫院假日門診時間為每週日與國定假日上午8時至晚上12時，就診專線為06-2245771或0978-089-180。