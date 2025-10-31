台南國際勞動力一家親　外國人體驗台南文化魅力

▲台南市勞工局舉辦「國際勞動力一家親」活動，外籍學生與移工熱情交流體驗台南文化。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實市長黃偉哲「希望家園」的施政理念，讓來台南求學、打拼的外籍人士能安心生活、快樂工作，台南市勞工局31日結合內政部移民署舉辦「國際勞動力一家親聯誼暨法令宣導活動」，邀請嘉南藥理大學、台南應用科技大學、中華醫事科技大學及崑山科技大學等新南向國際專班外籍學生共同參與，一同感受台南文化的多元魅力。

勞工局長王鑫基表示，市府長期推動「國際勞動力一家親」活動，不僅促進移工與外籍學生的交流與文化互動，今年更持續透過家庭類勞僱活動及移工健康諮詢，讓具專業背景的外籍學生能發揮所學協助移工，打造互助共融的多元族群關係，實踐「外籍人士在台南即是一家人」的精神。

本次活動上午參訪歸仁區萬國通路創意觀光工廠，了解台南在地產業創新與品牌競爭力；下午則走訪十鼓仁糖文創園區，親身體驗鼓樂文化及透明滑梯、「天堂上的鞦韆」等設施，感受文創與觀光結合的魅力。

勞工局表示，活動中也結合登革熱防疫、交通安全及電動機車騎乘規範等生活須知宣導，同步提醒外籍人士提高防詐意識與自我保護能力。內政部移民署亦呼籲，請勿自行攜帶或請親友寄送含肉類產品入境，以免違反防範非洲豬瘟規定，初次查獲即處新台幣20萬元罰鍰。市府期盼透過寓教於樂的方式，讓外籍朋友更了解台灣法令與生活文化，共同營造友善、多元、宜居的城市環境。