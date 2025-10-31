觀護志工雲林監獄交流　見證矯正工作的溫度與力量

▲觀護人協進會理監事與志工團隊踴躍參與，現場氣氛熱絡。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

台中地方檢察署主任觀護人潘連坤昨（30）日率領榮譽觀護人協進會理事長陳文彬、理監事及志工等一行33人蒞臨雲林監獄參訪，由典獄長戴明瑋親自接待。雙方針對矯正與觀護合作經驗進行深入交流，從出監轉銜機制到社區支持輔導，討論熱烈，氣氛融洽，展現矯正與觀護體系攜手推動更生的堅定信念。

雲林監獄典獄長戴明瑋指出，矯正與觀護工作是更生輔導的兩大支柱，監獄除負責收容人教化、技能訓練與生活照護外，更注重出監後的復歸轉銜，盼能協助更生人順利融入社會、重建人生。近年雲林監獄積極推動多項措施，包括「出監復歸轉銜機制」、「家庭支持與援助方案」、「高齡收容人照護計畫」，以及與台大醫院雲林分院合作的「整合性藥癮治療服務」，持續串聯社會資源，建立全人照護網絡。

戴明瑋並介紹，雲林監獄以制度透明與廉政管理為施政重點，榮獲法務部第2屆「透明晶質獎」優選殊榮。該獎項以行政透明、廉能治理與風險防制為主要評比指標，本監透過資訊公開、制度化流程與廉政教育常態化，獲得評審肯定，成為全國矯正機關標竿。

參訪團隨後實地走入戒護區，參觀「智慧監獄系統」建置成果。該系統結合生活與購物平台、看診掛號系統、即時影像監控、電子圍籬與門禁管控等功能，並設有異地備援與智慧告警機制，不僅提升戒護安全與作業效率，也展現監獄管理科技化、現代化的成果。

潘連坤主任觀護人表示，觀護與矯正單位密不可分，彼此合作能讓更生輔導工作更為周延。此次參訪讓觀護人員對監獄運作有更深了解，未來在社區輔導時能更貼近個案需求，形成「監內教化、監外支持」的完整銜接。雙方均期盼未來持續強化合作，攜手推動受刑人更生復歸，讓社會安全與人性關懷能同時並行。

▲觀護志工深入監獄交流 見證矯正工作的溫度與力量。（圖／記者游瓊華翻攝）