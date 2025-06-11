落實新世代反毒行動綱領　矯正醫療聯手打造戒癮新模式

▲台大醫院雲林分院的精神醫療團隊，主動走入雲林監獄，為受毒癮所困的收容人提供專業的成癮醫療服務。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

在生命的長河中，有些人因一時迷途而誤入歧途，深陷毒品的泥淖。行政院「新世代反毒策略行動綱領」如同一盞明燈，照亮了他們前行的道路。雲林監獄與台大雲林分院攜手於今（11）日辦理 114年度「矯正機關整合性藥癮醫療服務品質計劃合作啟動儀式」 。

衛生福利部運用「毒品防制基金」推動「矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫」，該計畫巧妙地將醫療機構與矯正機關連結起來，打破了高牆的阻隔，建立起緊密的合作關係。台大醫院雲林分院的精神醫療團隊，主動走入雲林監獄，為受毒癮所困的收容人提供專業的成癮醫療服務。

這種跨界的合作模式，不僅提高了戒癮治療的效率，更提升了整體服務的品質。對雲林監獄與台大醫院雲林分院而言，這項合作計畫是一次全新的嘗試，也是一次充滿挑戰的公共服務。雙方充分整合社會各界的資源，為受毒癮所害的收容人提供了重新出發的機會。透過事前周詳的評估、精準的門診醫治、深入的團體衛教與輔導，為收容人帶來實質的幫助。

典獄長蘇維闊表示為了確保治療的品質與成效，雲林監獄與台大雲林分院亦規劃定期舉行個案研討與業務聯繫會議，共同評估治療的進展與成效，並根據實際情況進行調整與改善。這種持續性的努

力，確保了戒癮服務的連貫性與有效性，讓收容人感受到社會的關愛與支持，激發他們內心深處的自我惕勵，學會感恩。

蘇維闊說，這項計畫的推動，不僅是一項醫療服務，更是一盞指引方向的明燈，照亮了收容人重返社會的道路。它讓收容人感受到社會的溫暖，激勵他們改過自新，重新融入社會。透過社會各界的公益資源挹注，這項計畫為監獄收容人開啟了一扇希望之門，幫助他們順利轉銜，重返社會，迎向嶄新的人生。