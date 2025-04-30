打造智慧綠建築！雲林環保局新館「氣候變遷調適館」動工

▲「雲林縣氣候變遷調適館新建工程」今日舉行祈福動土暨採購廉政平台啟動典禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「雲林縣氣候變遷調適館新建工程」今（30）日舉行祈福動土暨採購廉政平台啟動典禮。縣長張麗善表示，環保局大樓「新建氣候變遷調適館」，為縣內首座鑽石級綠色建築及智慧公共建築，融合自然生態、永續環保、綠建築、智慧管理理令設計建造，將是雲林重要地標，也是實踐聯合國永續發展典範場域。

氣候變遷調適館座落雲林高鐵特定區行政專區，縣府自籌6.6億經費，預計2026年底完工。雲林縣環保局於1971年興建啟用，建築物老舊耐震能力堪慮，內部設施與停車空間不符現代需求，縣府在議會支持下，籌措6.6億元經費，興建新環保大樓。除環保大樓主體建築外，周邊逾3公頃行政專區用地，也將一併進行空間綠美化，成為空氣品質淨化區，與提供民眾休憩的美麗場域。



張麗善表示，2030年實現雲林縣蛻變為農工商科技俱進大縣願景，縣府積極推動各項措施，將雲林縣打造成水、電、土地、人才俱足，最好的投資環境，為未來雲林種下希望的大樹與願景，相信在這5年到10年當中，雲林將成為企業投資最佳選擇，國家經濟發展重要基地，請大家拭目以待。

環保局張喬維局長表示，氣候變遷調適館從設計即採取自然生態、永續環保、綠建築、智慧管理等多面向理念，以水資源再利用零排放，且兼具氣候調適功能面向設計，並運用焚化再生粒料與廢玻璃 作為地磚，朝向永續發展。此設計理念榮獲2025年法國設計獎、2025年美國MUSE設計大獎及2025年紐約建築設計獎，期待竣工後，成為本縣核心示範場域。



張喬維指出，除了設計理念融入永續理念，未來施工將透過AＩ監控建築污染與工安，透過AI的辨識一旦發現有揚塵或黑煙產生，或有工程人員未佩戴安全帽等未符合工安規範，會立即通報稽查人員，進行稽查並要求施工單位改善。

▲「雲林縣氣候變遷調適館」從設計即採取自然生態、永續環保、綠建築、智慧管理等多面向理念，以水資源再利用零排放，且兼具氣候調適功能面向設計，並運用焚化再生粒料與廢玻璃 作為地磚，朝向永續發展。（圖／記者游瓊華翻攝）