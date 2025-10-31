輸入「萬聖節」就有驚喜！LINE小夥伴陪你一起Trick or Treat

▲熊大變裝登場！LINE 萬聖節特效開放中。（圖／LINE）

記者吳立言／綜合報導

萬聖節的魔法正式在 LINE 裡開啟！除了街頭巷尾的變裝派對，今年用戶也能在聊天室中感受滿滿的節慶氣氛。只要輸入關鍵字，就能召喚 LINE FRIENDS 的熊大、兔兔等角色現身，一起加入萬聖節狂歡。

根據 LINE 官方公告，2025 年萬聖節聊天室特效活動自 10 月 29 日上午 10:00 起至 11 月 3 日上午 10:00 止，只要在聊天室輸入「萬聖節」、「Halloween」或「Trick-or-treat」（英文大小寫不限），即可觸發萬聖節限定動畫特效。此功能支援 LINE iOS 9.15.0 以上、Android 10.2.0 以上（Android 需為 7.1 或更高版本），以及電腦版 6.7.3 以上版本。

此外，若手機 LINE 為 12.0.0（含）以上版本，特效關鍵字會以連結形式呈現，用戶可點擊重播特效，不必重複輸入訊息即可再次欣賞。若特效未顯示，官方建議重新啟動 LINE，或於設定中確認「聊天室背景特效」是否開啟。

10 月 31 日整天將開放主頁萬聖節特效，支援 iOS 與 Android LINE 12.17.0 以上版本。若當天恰逢生日、或系統特效設定被關閉、或裝置開啟「減少動態效果」等功能，都可能導致特效未顯示。

今年 LINE 不僅讓聊天室添上節慶魔法，也讓主頁充滿萬聖節驚喜。想和熊大、莎莉一起搗蛋的用戶，記得在活動期間內更新 LINE 版本、輸入關鍵字，就能體驗這場專屬於 LINE 的萬聖節奇幻派對。