3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

輸入「萬聖節」就有驚喜！LINE小夥伴陪你一起Trick or Treat

▲熊大變裝登場！LINE 萬聖節特效開放中。（圖／LINE）

▲熊大變裝登場！LINE 萬聖節特效開放中。（圖／LINE）

記者吳立言／綜合報導

萬聖節的魔法正式在 LINE 裡開啟！除了街頭巷尾的變裝派對，今年用戶也能在聊天室中感受滿滿的節慶氣氛。只要輸入關鍵字，就能召喚 LINE FRIENDS 的熊大、兔兔等角色現身，一起加入萬聖節狂歡。

根據 LINE 官方公告，2025 年萬聖節聊天室特效活動自 10 月 29 日上午 10:00 起至 11 月 3 日上午 10:00 止，只要在聊天室輸入「萬聖節」、「Halloween」或「Trick-or-treat」（英文大小寫不限），即可觸發萬聖節限定動畫特效。此功能支援 LINE iOS 9.15.0 以上、Android 10.2.0 以上（Android 需為 7.1 或更高版本），以及電腦版 6.7.3 以上版本。

▲熊大變裝登場！LINE 萬聖節特效開放中。（圖／LINE）

此外，若手機 LINE 為 12.0.0（含）以上版本，特效關鍵字會以連結形式呈現，用戶可點擊重播特效，不必重複輸入訊息即可再次欣賞。若特效未顯示，官方建議重新啟動 LINE，或於設定中確認「聊天室背景特效」是否開啟。

10 月 31 日整天將開放主頁萬聖節特效，支援 iOS 與 Android LINE 12.17.0 以上版本。若當天恰逢生日、或系統特效設定被關閉、或裝置開啟「減少動態效果」等功能，都可能導致特效未顯示。

今年 LINE 不僅讓聊天室添上節慶魔法，也讓主頁充滿萬聖節驚喜。想和熊大、莎莉一起搗蛋的用戶，記得在活動期間內更新 LINE 版本、輸入關鍵字，就能體驗這場專屬於 LINE 的萬聖節奇幻派對。

10/29 全台詐欺最新數據

463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

記憶體回檔！旺宏慘吞2根跌停　3檔遭關禁閉
林家正加入火腿秋訓　日球迷驚喜認出：12強砲轟戶郷的男人！
快訊／不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光
快訊／「馬太鞍堰塞湖災後重建特別條例」三讀通過！　經費上限3
台中「恐怖3號房」！噁心畫面曝
目睹王子、粿粿調情「晏柔中1表情」露餡了！網笑：尷尬又不失禮
塞車、下錯交流道！球員急換YouBike狂衝　仍判比賽沒收
20歲短褲妹深夜炸街慘了！全車囂張「配備」曝光
粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲：希望雙方都能獲得善

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

LINEHalloweenLINE聊天室特效萬聖節熊大兔兔

