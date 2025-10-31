萬聖節搞怪速食！頂呱呱推鱈魚黑堡　達美樂有可可糖山披薩

▲速食店萬聖節限定美食一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今天是萬聖節，速食業者推出限定美食，包括頂呱呱「雙醬鱈魚黑堡」、達美樂「搗蛋可可糖山披薩」、必勝客「黑咖哩黃金豬排比薩」、德克士炸雞「黑金系列」等，並祭出多項優惠。

▲▼頂呱呱今年萬聖節推3款限定美食。

●頂呱呱

頂呱呱今年萬聖節找來《鬼娃恰吉CHUCKY》聯手打造「WANNA PLAY系列」，以萬聖節「血色派對」為靈感推出全新「雙醬鱈魚黑堡」，嚴選阿拉斯加鱈魚排現點現炸，再加上酸甜莓果醬、濃郁塔塔醬，搭配黑色漢堡包，單點售價129元；同步推出帶有煙燻香氣的「德式香腸（單點售價59元）」、外皮酥脆的「呱呱雞排（單點售價109元）」。

還有2款萬聖節限定套餐，「恰吉獨享餐」內含雙醬鱈魚黑堡1顆+阿勇雞塊4塊+地瓜薯條1份與35元飲品1杯，特價249元；「恰吉周邊套餐」內含雙醬鱈魚黑堡1顆+阿勇雞塊4塊+地瓜薯條1份與35元飲品1杯+恰吉發條玩具盲袋1個，特價599元；以及派對組合餐有6塊、8塊、10塊炸雞桶等選擇。限時販售至12月31日。

此項聯名活動不適用於桃園機場店、松山機場店、桃園星光影城店。

▲達美樂超人氣「可可火山披薩」變身「搗蛋可可糖山披薩」。

●達美樂

達美樂今年萬聖節推出「搗蛋可可糖山披薩」，選用暗黑系經典可可火山搭配隨機抽選的糖果為披薩變裝，打造繽紛造型，口味部分則結合綿密香甜台灣舊北蕉、濃郁可可，再加上繽紛糖果的三重元素，售價399元，凡購買即可參加「糖果抽抽樂」1次，並依抽出貼紙兌換3款糖果任一種，有巧克力豆、小熊軟糖及雷根糖。

業者同步推出2款萬聖節限定組合套餐最低47折起，「搗蛋小套餐」內含搗蛋可可糖山披薩1個+經典系列小披薩1個+1.25L大可樂，售價588元；「萬聖小套餐」內含經典或招牌系列大披薩1個+小資拼盤1份（香烤雞條+蝴蝶酥+薯球）+1.25L大可樂，售價568元。

▲漢堡王把2款經典漢堡的漢堡麵包升級成萬聖節配色。

●漢堡王

漢堡王今年萬聖節把2款經典漢堡包升級成橘色麵包搭配黑色芝麻，打造過節氛圍，並推出2款限定組合套餐，其中「萬聖節華堡餐」內含華堡+小薯+中飲，萬聖節華堡是使用大片火烤牛肉搭配多種鮮蔬、炸洋蔥、培根及雙份起士，再淋上日式照燒醬，售價199元。

「萬聖節雞排堡餐」則吃得到雞排堡+小薯+中飲，萬聖節雞排堡則採用超大雞腿排炸至金黃酥脆，搭配大份量生菜、番茄及濃郁照燒醬，售價189元。限時販售至11月9日，提醒機場內、科技廠內、兒童樂園門市不販售。

▲必勝客推出萬聖節限定「黑咖哩黃金豬排比薩」。

●必勝客

必勝客今年萬聖節推出「黑咖哩黃金豬排比薩」，選用洋蔥、紅蘿蔔翻炒至微微焦糖化，加入多種天然香辛料調和，再結合日本進口咖哩塊製成特製黑咖哩醬，搭配黃金炸豬排，最後堆疊香濃起司、黃起司片、帕瑪森起司餅皮，還加入美乃滋與洋香菜葉，限時限量販售，原價780元，期間限定只要399元。

▲德克士脆皮炸雞推出萬聖節「黑金系列」。

●德克士炸雞

德克士今年萬聖節推出「黑金系列」，其中「黑金咔滋雞腿堡」是厚實雞腿排包裹獨家可可粉調製粉漿，打造成黑金外層，表面撒上特製辛香薑黃粉增添香氣，再搭配鬆軟黑色麵包、起司及生菜，優惠價149元；「黑金脆皮手槍腿」則同樣裹上以可可粉製成的粉漿下鍋油炸，優惠價165元。

同步推出3款萬聖節組合餐，「黑金咔滋雞腿堡套餐」內含黑金咔滋雞腿堡1顆+中份咔滋脆皮薯霸1份+中杯百事可樂1杯，優惠價199元；「黑金脆皮手槍腿套餐」內含黑金脆皮手槍腿1隻+中份咔滋脆皮薯霸1份+中杯百事可樂1杯，優惠價215元。

「黑金萬聖節派對餐」內含黑金咔滋雞腿堡1顆+黑金脆皮手槍腿1隻+咔滋啃骨雞+紫金QQ球+咔滋洋蔥圈+可樂3杯，特價369元，較原價可享64折，限時販售至今日。