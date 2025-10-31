　
國際

「誤以為自己有畢業」日本伊東市長造假學歷下台

田久保真紀自稱「東洋大學畢業」，但實際上已被除籍。（翻攝自伊豆新聞Ｘ）

▲田久保真紀自稱「東洋大學畢業」，但實際上已被除籍。（圖／翻攝自伊豆新聞Ｘ）

圖文／鏡週刊

日本靜岡縣伊東市議會今（31日）召開臨時會，以19票贊成、1票反對通過針對市長田久保真紀的不信任決議案。這是繼9月1日首次不信任決議通過後的第二次表決，依照地方自治法規定，市長田久保正式失去市長職務，在職僅156天。

綜合日媒報導，田久保真紀於5月市長選舉中首次當選，當時在市公報及提交的經歷調查表中自稱「東洋大學畢業」，但實際上已被除籍，學歷造假疑雲因此浮出檯面。市議會成立的百條委員會認定，田久保「誤以為自己畢業」的說法為虛偽陳述。事件也引發市民與市議會將其以公職選舉法違反、偽造有印私文書行使等多項嫌疑提出刑事告發。

上月1日，伊東市議會首次通過不信任決議，但田久保真紀選擇解散議會以對抗，聲稱希望「透過議會改革接受信任考驗」。10月19日議會選舉中，曾支持不信任決議的18名前市議員再度當選，使得第二次不信任案通過幾乎已成定局。

臨時會當天，田久保真紀曾向市議展示所謂的「畢業證書」，中島弘道與青木敬博2名市議分別再次當選議長與副議長。議會也審議了田久保真紀在市議會解散期間的專決處分案件，以及因颱風15號造成的復建工程補正預算案。隨後提出不信任決議案，經討論即行表決通過。

田久保真紀今在失職後接受記者採訪時表示，將「恭敬接受議會決定」，並稱「已經盡力了」，過程中對市職員與支持者的幫助深感激動而落淚。然而，網路上對此表現多持批評態度，民眾紛紛留言罵道「應該哭的是因市議選、市長選而失去稅金的市民」「應該哭的是現場職員與市民，而不是他本人」。

依地方自治法規定，伊東市將在50日內舉行市長補選，目前12月7日公告、12月14日投開票的日程被視為最有可能，多位候選人包括前市長小野達也已確定參選。田久保真紀則尚未表明是否參選。


10/29 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

