政治 政治焦點 國會直播 專題報導

未編足軍警消待遇！藍委向監察院檢舉　轟卓榮泰毀憲亂政

▲▼ 國民黨立委吳宗憲、黃建賓召開「行政院長卓榮泰違法拒絕編列軍警消待遇提升之預算」記者會 。（圖／國民黨立委吳宗憲辦公室提供）

▲國民黨立委吳宗憲、黃建賓召開「行政院長卓榮泰違法拒絕編列軍警消待遇提升之預算」記者會 。（圖／國民黨立委吳宗憲辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委吳宗憲、黃建賓今（29日）針對「行政院長卓榮泰違法拒絕編列軍警消待遇提升之預算」召開記者會，痛批行政院長一句話就廢掉法律，讓憲法法治崩塌，若監察院再裝睡，就是政治附庸。最後，兩位委員正式向監察院提出檢舉，要求監察院依法須立刻展開彈劾調查，勿淪為執政黨的護航機關。

吳宗憲表示，行政院長卓榮泰憑什麼自認為違憲，就拒絕適用總統公布、生效的法律，同時拒絕編列預算，僅用一句「我已經聲請釋憲」就凍結國會通過的軍警消加薪退休金，這是公然的違法不作為，監察院必須立即啟動調查，不能再裝睡，「這件事情的核心，是行政院長公然違法，拒絕執行有效法律，並且將憲法和法治踩在腳下」。

吳宗憲指出，聲請釋憲並不具有停止法律效力的作用，《憲法訴訟法》第52條明定，只有憲法法庭下達「暫時處分」，法律才可能被暫時凍結。現在行政院長卻自己扮演起大法官，一句話就讓國會通過的法律失效，實在太荒謬，沒有任何一條法律、憲法授權行政院可以「選擇性執法」，行政院拒不編列依法應列的預算，就是公然的違法不作為。

吳宗憲表示，賴清德政府這種做法，把民意、軍警消的尊嚴和憲法法治踩在腳下，這就是赤裸裸的行政傲慢，踐踏法治，行政院長現在的態度，也等於在質疑國會的專業和權力，「難道以後立法院通過什麼法律，都要請大法官先一起坐在委員會審查嗎？」這嚴重破壞了憲法所保障的權力分立與制衡原則。

黃建賓則指出，幫軍人加薪，是提升我國戰力最直接的關鍵，公教人員穩定的退休制度，也是國家政府當年對公教人員的承諾。國民黨推動修法，幫軍公教討回應有權益，民進黨政府卻無視法律，拒絕編列預算，甚至把球丟給大法官，把違憲審查當作不用遵守法律的藉口，這根本是藐視法律、踐踏立法權。

黃建賓批評，行政、立法、司法本應三權分立、互相制衡，結果民進黨政府卻用行政權指揮大法官，再用大法官解釋壓制立法權，這才是真正的毀憲亂政，更是史無前例的行政傲慢，然而該負起監督行政權責任的監察院，至今卻還在睡。

黃建賓表示，民進黨執政以來，監察院被質疑是辦藍不辦綠，甚至是執政黨打手。舉例來說，前監委高涌誠違反慣例，兩度彈劾偵辦前立委段宜康「曲棍球案」的檢察官，被認為是政治追殺；台大校長遴選案中，監察院大動作先後糾正教育部及台大，甚至彈劾管中閔，被質疑是政治力介入校園自治，公然「卡管」；而在2024大選選後，監察院還為了一件35年前的舊案，約詢新北市長侯友宜。

另一方面，對於賴清德總統的愛將、前行政院發言人陳宗彥涉嫌「性招待」、「關說」，監察委員卻以壓倒性票數反對彈劾陳宗彥；對於監察院長陳菊的愛將陳啟昱涉入光電弊案，明明前行政院長蘇貞昌早就接獲檢舉，從行政院到經濟部也都知道陳啟昱的不法，結果監察院只查台南院檢，卻不敢查這些知情的大官。

黃建賓呼籲，如果監察院還有一點尊嚴，還記得自己的職責，就必須盡速針對行政院違法濫權、拒絕依法編列軍公教預算的行為，趕快立案調查、提案彈劾，「如果監察院不敢查，就是再次證明，監察院就是雙標院，就是標準的辦藍不辦綠，就是民進黨的政治鷹犬。」吳宗憲也痛批，憲法賦予監察院「國家糾察隊」的職權，但現在的監察院，不查、不問、不敢動，是御史台變成觀眾席了嗎？

吳宗憲嚴正呼籲，監察院應立即依《監察法》第24條立案，調查行政機關違失的責任，以捍衛法治秩序，行政院這種「一句話廢掉法律」的行為，不僅是院長個人的失職，更是整個行政團隊體制性的違法不作為。監察院必須對行政院這項決策過程提出糾正案，防止這種藐視法治的事件再次發生，同時也必須就行政院長卓榮泰怠於依法行政的具體事實，提出彈劾。

最後，吳宗憲與黃建賓再次重申三點要求，立刻啟動調查程序；依法提案彈劾行政院長、糾正行政院；公開透明調查結果，以捍衛法治尊嚴和軍警消人員的權益。
 

未編足軍警消待遇！藍委向監察院檢舉　轟卓榮泰毀憲亂政

【學生超暖❤】攙扶跌倒奶奶　沒想到後方貨車竟這樣開！

軍警消藍委監察院卓榮泰

