地方 地方焦點

嘉警破獲「假讓渡真配合詐團」　警詐騙宣導提醒民眾保護個資

▲▼ 嘉警破獲不肖惡劣租車公司「假讓渡真配合詐團」案 。（圖／嘉義縣警局提供）

▲▼ 嘉警破獲不肖惡劣租車公司「假讓渡真配合詐團」案 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

詐騙態樣層出不窮，嘉義縣警察局水上分局近期偵破不肖惡劣租車公司「假讓渡真配合詐團」案，緣該局陸續查獲多名車手，發現該集團均以「權利車」作為提領交通工具，犯案2日後即更換車輛，車行旋即轉讓予正常第三人使用，讓渡人資料亦為人頭簽署偽造，意圖製造斷點規避警方查緝。

為遏止該等權利車行以「假讓渡真配合詐團」謀取暴利之犯行，經該局與臺南市政府警察局永康分局共同成立專案小組，針對該權利車行長期蒐證，調閱相關資料，報請嘉義地檢署指揮偵辦，鎖定涉案蘇姓犯嫌等4人涉嫌重大，經持檢察官拘票及法院搜索票，拘捕蘇嫌等人到案，並依搜索票保全追徵扣押現場車輛計有20輛、假讓渡書（人頭簽名）及合約1批、手機數支，全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦，並擴大追查詐欺集團其他成員。

▲▼ 嘉警破獲不肖惡劣租車公司「假讓渡真配合詐團」案 。（圖／嘉義縣警局提供）

為擴大民眾關注反詐議題及提升民眾識詐意識，嘉義縣警察局於昨（27）日辦理「打擊詐欺犯罪成效破案記者會」，結合114年9月份詐欺情勢分析報告，彰顯該局打擊詐欺集團決心與作為，亦向縣民宣導防詐意識重要性，提升縣民識詐意識，守護民眾財產安全。

在打擊詐欺犯罪部分，114年該局執行3波全國同步打擊詐欺行動專案及114年1至9月份查緝集團詐欺成效共查獲詐欺集203團1202人，查扣不法利得總值2億1,324萬2,520元。攔阻詐欺件數部分，統計114年1至9月份則有132件、7,405萬1,849元，較 113年同期增加7件、119萬1,882元；在詐欺犯罪發生趨勢部分，根據打詐儀錶板分析，嘉義縣今年9月份詐欺案件受理數205件，財損金額新臺幣5,853萬4,725元，與114年8月份數據相比較，受理件數減少49件（-19.29％）、財損金額減少157萬2,414元（-2.61％）；另以行政區統計，民雄鄉（33件）、中埔鄉（17件）、水上鄉（14件）、大林鎮（10件）、朴子市（8件）為高發地區；以詐騙手法分析，則以「網路購物詐騙」詐騙計68件最多（占33.17%）、「假投資」詐騙計28件次之（占13.65％）、「假交友（投資詐財）」詐騙計25件再次之（占12.19％），網路購物詐騙案件已有明顯竄升趨勢，位居高發案類冠軍，惟投資詐騙（含假交友投資）在財損部分依然位居各類手法首位，占財損總額65.31％，提醒民眾投資前務必謹慎查證，切勿輕信不實廣告，以免誤墜詐騙陷阱！

▲▼ 嘉警破獲不肖惡劣租車公司「假讓渡真配合詐團」案 。（圖／嘉義縣警局提供）

嘉義縣警察局局長李權哲也提醒民眾慎防各類詐騙手法，近期已有詐騙集團利用普發現金一萬元消息，寄發假簡訊或提供連結，誘騙民眾填寫個資或盜取個人帳戶資料，也提醒民眾務必慎防小心，如有可疑訊息應立即撥打165或110查證。警察局除持續積極查緝車手、水房，並溯源追查核心成員、瓦解詐欺集團外，亦將加強與轄內金融機構、民間企業、社團、宗教團體、社區組織合作，共同防禦詐欺犯罪，並整合最新反詐資訊，針對不同族群進行識詐宣導，加強民眾識詐知能，守護縣民財產安全！

10/27 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

嘉警破獲「假讓渡真配合詐團」　警詐騙宣導提醒民眾保護個資

花蓮台9線車禍！2車遭逆向聯結車猛撞全毀4傷

花蓮台9線車禍！2車遭逆向聯結車猛撞全毀4傷

花蓮縣新城鄉台9線花蓮機場旁路段，今（28）日下午發生車禍事故，一輛聯結車不明原因逆向，撞到對向2輛轎車，事故造成3名駕駛及1名乘客共4人受傷，詳細事故原因仍待調查釐清。

借帳戶害22人被騙　無罪理由曝光

借帳戶害22人被騙　無罪理由曝光

電信詐騙機房藏身金門　假冒檢警騙9人遭起訴求刑6年

電信詐騙機房藏身金門　假冒檢警騙9人遭起訴求刑6年

點錯「普發1萬就掰了」！小心8大詐騙手法

點錯「普發1萬就掰了」！小心8大詐騙手法

龍千玉任防詐大使　分享險遭詐經驗

龍千玉任防詐大使　分享險遭詐經驗

