涉偽造罷免綠委名冊遭起訴　許宇甄轟：明顯帶有政治意圖

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

屏東地檢署偵辦偽造民進黨籍立委伍麗華罷免案提議人名冊案件，今（31日）偵查終結，國民黨立委許宇甄、盧縣一等9人，因涉犯偽造文書等罪嫌，及違反個資法、選罷法等被起訴。對此，許宇甄表示，她嚴正表達無法接受，司法應當以事實為依歸，不該被政治所操弄，屏檢明顯帶有政治意圖的起訴，有信心清白終將在法庭上獲得證明。

起訴書指出，今年初國民黨中央組織發展委員會主任委員許宇甄等人，聽聞國民黨籍多名立委遭提議罷免，決議反制罷免。不過時間倉促，且未設置連署站，實際上無法合法募得符合目標數的提議人名冊2839人。

屏檢今日偵查終結，將盧縣一、張芳碩、許宇甄等9人提起公訴，其中盧、張涉犯幫助非法利用個人資料罪、幫助行使偽造私文書罪，及選罷法幫助利用他人個人資料偽造提議罪；許等人涉犯行使偽造私文書罪、個資法非法利用個人資料罪、選罷法利用他人個人資料偽造提議罪。

針對今日遭屏東地檢署起訴，許宇甄表示，「我嚴正表達無法接受」。整起偵辦過程中，檢調僅傳訊她開過一次偵查庭，且自始至終並未提出任何她有「指示或參與」違法行為的具體證據，當天於檢察官短暫偵訊後，她獲得無保請回。然而，因為其他黨工羈押期間即將屆滿，今天屏檢倉促將她提起公訴，明顯有奉命起訴之嫌疑，並違反無罪推定原則，令人遺憾。

「我深信正心無邪」，許宇甄說明，司法應當以事實為依歸，不該被政治所操弄。面對屏檢這種明顯帶有政治意圖的起訴，她有信心，她的清白終將在法庭上獲得證明，法院必會公正審理，還原真相，給社會一個明確的交代。

許宇甄強調，身為民意代表，她將繼續堅守崗位，捍衛正義、關懷民生，不因抹黑與打壓而退縮，持續為人民發聲。

