政治焦點

涉偽造罷免綠委名冊遭起訴　許宇甄轟：明顯帶有政治意圖

▲▼國民黨團召開 726出門投下不同意讓 我們一起 打破關稅黑箱 保護幼童 救回民主 記者會 許宇甄 翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

屏東地檢署偵辦偽造民進黨籍立委伍麗華罷免案提議人名冊案件，今（31日）偵查終結，國民黨立委許宇甄、盧縣一等9人，因涉犯偽造文書等罪嫌，及違反個資法、選罷法等被起訴。對此，許宇甄表示，她嚴正表達無法接受，司法應當以事實為依歸，不該被政治所操弄，屏檢明顯帶有政治意圖的起訴，有信心清白終將在法庭上獲得證明。

起訴書指出，今年初國民黨中央組織發展委員會主任委員許宇甄等人，聽聞國民黨籍多名立委遭提議罷免，決議反制罷免。不過時間倉促，且未設置連署站，實際上無法合法募得符合目標數的提議人名冊2839人。

屏檢今日偵查終結，將盧縣一、張芳碩、許宇甄等9人提起公訴，其中盧、張涉犯幫助非法利用個人資料罪、幫助行使偽造私文書罪，及選罷法幫助利用他人個人資料偽造提議罪；許等人涉犯行使偽造私文書罪、個資法非法利用個人資料罪、選罷法利用他人個人資料偽造提議罪。

針對今日遭屏東地檢署起訴，許宇甄表示，「我嚴正表達無法接受」。整起偵辦過程中，檢調僅傳訊她開過一次偵查庭，且自始至終並未提出任何她有「指示或參與」違法行為的具體證據，當天於檢察官短暫偵訊後，她獲得無保請回。然而，因為其他黨工羈押期間即將屆滿，今天屏檢倉促將她提起公訴，明顯有奉命起訴之嫌疑，並違反無罪推定原則，令人遺憾。

「我深信正心無邪」，許宇甄說明，司法應當以事實為依歸，不該被政治所操弄。面對屏檢這種明顯帶有政治意圖的起訴，她有信心，她的清白終將在法庭上獲得證明，法院必會公正審理，還原真相，給社會一個明確的交代。

許宇甄強調，身為民意代表，她將繼續堅守崗位，捍衛正義、關懷民生，不因抹黑與打壓而退縮，持續為人民發聲。
 

國民黨主席及全國黨代表選舉今（18日）舉行投開票作業，本屆6位候選人，包括前台北市長郝龍斌、國民黨立委羅智強、前立委鄭麗文、前彰化縣長卓伯源、前國大代表蔡志弘，以及孫文學校總校長張亞中。國民黨組發會主委許宇甄評估，由於這次選舉競爭激烈，投票率會破五成，開票結果最遲可望在傍晚六點前出爐。

面試成功？罷綠委發起人找到新工作　涉「幽靈連署」仍被基隆市府延攬

控卓內閣製造「財源不足」來刪軍警消薪水　許宇甄：總預算退回重編

國民黨做圖卡喊「賴清德打臉民進黨」卻翻車　綠酸：繞不出造謠圈

