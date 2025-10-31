藍委偽造綠委罷免名冊遭起訴　國民黨：明顯政治性辦案

▲許宇甄、盧縣一遭起訴。（圖／翻攝自許宇甄、盧縣一臉書）



記者崔至雲／台北報導

屏東地檢署偵辦偽造綠委伍麗華罷免連署案，今（31）日偵查終結，起訴國民黨立委盧縣一和其助理張芳碩、以及即將卸任國民黨組發會主委的立委許宇甄等人。對此，國民黨中央表示，明顯的政治性辦案，他們相信這些被羅織罪名的無辜者，也一定會持續力挺他們爭取合法權益。

起訴書指出，今年初國民黨中央組織發展委員會主任委員許宇甄等人，聽聞國民黨籍多名立委遭提議罷免，決議反制罷免。不過時間倉促，且未設置連署站，實際上無法合法募得符合目標數的提議人名冊2839人。

屏檢今日偵查終結，將盧縣一、張芳碩、許宇甄等9人提起公訴，其中盧、張涉犯幫助非法利用個人資料罪、幫助行使偽造私文書罪，及選罷法幫助利用他人個人資料偽造提議罪；許等人涉犯行使偽造私文書罪、個資法非法利用個人資料罪、選罷法利用他人個人資料偽造提議罪。

國民黨指出，明顯的政治性辦案，令人不免懷疑，這是不是繼大罷免大失敗後，執政當局試圖殲滅反對黨國會議員與整個在野力量的最新手段？

國民黨強調，他們相信這些被羅織罪名的無辜者，也一定會持續力挺他們爭取合法權益。相信本案未來由法院審理時，一定會秉持勿枉勿縱的精神，還給他們一個清白。國民黨也一定會一棒接一棒，持續為台灣爭自由爭民主。

