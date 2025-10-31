快訊／吳怡農肩關節唇撕裂剛動刀　帶傷上陣遞交台北市長參選意願表

▲吳怡農赴民進黨中央遞志願參選表。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今（31）日下午前往民進黨中央黨部，壓線遞交台北市長參選意願表。吳怡農受訪時表示，台北市對民進黨一向是艱困選區，不過只要透過正向的態度，再次堅持乾淨、包容的選戰，重新建立大家對政治的信任，相信絕對可以成功，台北值得一個更安全、更有機會、更有活力的未來。今天開始會展開一系列的客廳會。而吳怡農手部有包紮跟束帶，他坦言，因肩關節唇撕裂傷，大概兩個禮拜前動了一個小手術，醫生說護具還要再戴一個月，三個月後才能復健、舉重。

吳怡農表示，今天正式地交台北市長參選的意願書，爭取民進黨的提名。過去五年多來我成立壯闊台灣聯盟，跟一群最棒的夥伴專注在社會韌性建設，透過社區的合作、國際接軌、科技創新，每天都在第一線解決現實生活面臨的問題。

吳怡農提到，過去20多年來，從商業領域、金融投資，到公部門為政府工作，現在在基層經營非營利組織，相信這些多元的經驗跟視角，可以為台北的未來跟發展帶來正向的貢獻、注入新的活力。相信大家都同意，台北市是一座非常非常美麗的城市，可是許多家庭的生活現狀，多年以來沒有改變，所以必須做得更好。台北必須是一個更安全、更有韌性、更充滿機會的一個首都。

對於參選願景，吳怡農表示，有幾個方面跟大家報告，首先在教育跟科技的領域一定要大力推進，要幫助下一代在全球的競爭中站穩腳步。除此之外，更要顧到青少年的身心健康，改善每個家庭在居住方面面臨的困難，更要提升政府還有全社會面對災害應變的能力。希望每一個市民都可以安心安全地過他們的生活。

吳怡農指出，對民進黨來說，台北市一向是艱困選區，不過只要透過正向的態度，再次堅持乾淨、包容的選戰，重新建立大家對政治的信任，相信絕對可以成功、一定要成功，因為台北值得一個更安全、更有機會、更有活力的未來。今天開始會展開一系列的客廳會，跟台北市民朋友們面對面的對談，從家長到年輕人、從社區人士到創業家，非常期待跟大家攜手為台北的未來奮鬥。

至於有信心跟蔣萬安市長再度雙帥對決嗎？吳怡農回應，蔣萬安市長是現任市長，自己爭取民進黨的提名，希望可以參選台北市長，他當然就是我的對手。不過與其談雙帥對決或其他的一些想像，最重要的還是回到市民朋友們，過去三年，我們有沒有感受到生活變好？相信大家心裡都有數。

吳怡農表示，我們可以做很多的事情，但最在乎的應該是有沒有成果，希望透過這場選戰，大家看到的不只是不同的經驗、更具體的主張，還有很重要的是行動方案，怎麼樣達到承諾、怎麼樣在上任的前三個月，在各個領域做出成績，這是接下來爭取提名的過程中，會一步一步跟社會大眾說明。

