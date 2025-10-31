　
政治

快訊／2藍委涉指揮「幽靈連署」遭起訴　苦主伍麗華：非常痛心難過

▲▼民進黨立委伍麗華質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委伍麗華。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

大罷免期間，藍營發動「以罷制罷」連署罷免綠委，卻因便宜行事在全台各地都出現大量偽造連署書，也有大批國民黨工坦承不諱。而在山地原住民立委伍麗華罷免案中，檢調今（31）日偵結，起訴藍委許宇甄、盧縣一等9人。對此，苦主伍麗華表示，盧縣一委員從違法造冊、找自己助理擔任領銜人，基於同根（同族、同鄉、親戚），以及過去的情誼，甚至是民進黨的前輩，本人非常痛心難過。

據調查，許宇甄 、黃碧雲在今年初聽聞國民黨籍多位立委遭提議罷免，也決議反制罷免，然時間倉促，他們並沒有設置連署站，也沒合法募得符合目標數之「立法委員伍麗華罷免案」提議人數，而是下載原住民黨員名冊，找志工團從1月24日至2月2日在國民黨黨部會議室，分工進行抄寫提議人名冊，盧縣一也邀約張姓國會助理擔任罷免案領銜人，完成第一次送件2839件提議人名冊。之後中選會刪除不符資格者並通知補提，經張姓助理於3月2日告知，黃碧雲等人再次偽造提議人名冊，於同年3月5日提交1424件提議人名冊正本、影本名冊各1份。

全案經調查，檢方依許宇甄 、黃碧雲、盧縣一等9人，依涉嫌違反個人資料保護法之非法利用個人資料、行使偽造私文書罪嫌、公職人員選舉罷免法之利用他人個人資料偽造提議罪嫌起訴。另包含志工等22名相關涉案人員則獲緩起訴處分確定，需繳納公庫5萬元。

對此案，伍麗華稍早發聲明表示，本人尚未看到起訴書，單就地檢署的新聞稿，得知許宇甄、盧縣一2位立委同仁明知不可為而為，除了有明顯犯意，還利用不知情人員做侵害個資、偽造文書的事實，深表遺憾。

伍麗華指出，看到新聞稿中描述盧縣一委員從違法造冊、找自己助理擔任領銜人，且在第一階段剔除不合格件數後尚不足情況下，仍繼續提供抄寫名冊，對於盧委員這種欲置伍麗華於死地的追殺手段，基於同根（同族、同鄉、親戚），以及過去的情誼，甚至是民進黨的前輩，本人非常痛心難過。

伍麗華表示，今天剛好進行史上最長會期第三會期公督盟評鑑頒獎，我榮獲優秀立委肯定，反觀盧委員委員會質詢全院倒數第六、法案及預算審查全院倒數第四，甚至被列入「待觀察」立委，支持者不知作何感想？我從得知被指定罷免，就再三強調，我的問政成績有目共睹，選民服務績效有口皆碑，如果真要罷免，我也能接受民意檢驗。如今檢調的起訴說明了，針對我的罷免本身就是一場「不合法」的鬧劇，驚見兩位立法委員，違背憲法罷免制度的民主精神，違背就職宣誓的誓言，希望他們可以深切反省。

伍麗華強調，被害人是伍麗華，這段時間檢調的偵辦，有心人操弄成伍麗華是加害人，在此嚴正聲明，當被起訴的立委在立院殿堂享有豁免權的同時，請不要再操弄族人情緒。針對檢方偵辦罷免案偽造提議名冊的結果，我尊重司法的專業與獨立。

10/29 全台詐欺最新數據

偽造文書國民黨山地原住民起訴案件幽靈連署盧縣一許宇甄伍麗華民進黨

