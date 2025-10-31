快訊／2藍委涉指揮「幽靈連署」遭起訴　苦主伍麗華：非常痛心難過

▲民進黨立委伍麗華。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免期間，藍營發動「以罷制罷」連署罷免綠委，卻因便宜行事在全台各地都出現大量偽造連署書，也有大批國民黨工坦承不諱。而在山地原住民立委伍麗華罷免案中，檢調今（31）日偵結，起訴藍委許宇甄、盧縣一等9人。對此，苦主伍麗華表示，盧縣一委員從違法造冊、找自己助理擔任領銜人，基於同根（同族、同鄉、親戚），以及過去的情誼，甚至是民進黨的前輩，本人非常痛心難過。

據調查，許宇甄 、黃碧雲在今年初聽聞國民黨籍多位立委遭提議罷免，也決議反制罷免，然時間倉促，他們並沒有設置連署站，也沒合法募得符合目標數之「立法委員伍麗華罷免案」提議人數，而是下載原住民黨員名冊，找志工團從1月24日至2月2日在國民黨黨部會議室，分工進行抄寫提議人名冊，盧縣一也邀約張姓國會助理擔任罷免案領銜人，完成第一次送件2839件提議人名冊。之後中選會刪除不符資格者並通知補提，經張姓助理於3月2日告知，黃碧雲等人再次偽造提議人名冊，於同年3月5日提交1424件提議人名冊正本、影本名冊各1份。

全案經調查，檢方依許宇甄 、黃碧雲、盧縣一等9人，依涉嫌違反個人資料保護法之非法利用個人資料、行使偽造私文書罪嫌、公職人員選舉罷免法之利用他人個人資料偽造提議罪嫌起訴。另包含志工等22名相關涉案人員則獲緩起訴處分確定，需繳納公庫5萬元。

對此案，伍麗華稍早發聲明表示，本人尚未看到起訴書，單就地檢署的新聞稿，得知許宇甄、盧縣一2位立委同仁明知不可為而為，除了有明顯犯意，還利用不知情人員做侵害個資、偽造文書的事實，深表遺憾。

伍麗華指出，看到新聞稿中描述盧縣一委員從違法造冊、找自己助理擔任領銜人，且在第一階段剔除不合格件數後尚不足情況下，仍繼續提供抄寫名冊，對於盧委員這種欲置伍麗華於死地的追殺手段，基於同根（同族、同鄉、親戚），以及過去的情誼，甚至是民進黨的前輩，本人非常痛心難過。

伍麗華表示，今天剛好進行史上最長會期第三會期公督盟評鑑頒獎，我榮獲優秀立委肯定，反觀盧委員委員會質詢全院倒數第六、法案及預算審查全院倒數第四，甚至被列入「待觀察」立委，支持者不知作何感想？我從得知被指定罷免，就再三強調，我的問政成績有目共睹，選民服務績效有口皆碑，如果真要罷免，我也能接受民意檢驗。如今檢調的起訴說明了，針對我的罷免本身就是一場「不合法」的鬧劇，驚見兩位立法委員，違背憲法罷免制度的民主精神，違背就職宣誓的誓言，希望他們可以深切反省。

伍麗華強調，被害人是伍麗華，這段時間檢調的偵辦，有心人操弄成伍麗華是加害人，在此嚴正聲明，當被起訴的立委在立院殿堂享有豁免權的同時，請不要再操弄族人情緒。針對檢方偵辦罷免案偽造提議名冊的結果，我尊重司法的專業與獨立。