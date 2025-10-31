金正恩爽過上流生活　北韓人卻窮到「賣血維生」400cc鮮血換3kg米

▲北韓民眾賣血維生的情況越來越多。（圖／翻攝自勞動新聞）



記者王佩翊／編譯

北韓饑荒嚴重惡化，民眾被迫以販售自身血液維持生計的現象急遽增加。根據了解，北韓的輸血中心同時開放無償捐血與有償賣血，其中有償賣血若提供400毫升鮮血便能換取3公斤大米，足以供應一個三人家庭勉強維生2至3天，因此也成為貧困北韓家庭的另一條生路。

根據《每日北韓》報導，咸鏡南道咸興市內部消息人士透露，過去每20至30人中僅有1至2人從事「維生型賣血」，但如今比例已激增10倍。原本秋天應該是農收的季節，糧食狀況會稍有改善，但今年卻完全沒有好轉跡象，導致賣血現象越來越嚴重。

北韓全境特別市及各道均設有輸血中心，同時進行無償捐血與有償賣血業務。而若是賣血，每100毫升可獲得2000北韓圓報酬（約合新台幣67元），或是可換取等值的糖果、砂糖等物品。

令人擔憂的是，血液買賣場所不僅限於一般醫院，連結核病醫院、肝炎專科醫院等衛生條件惡劣的醫療機構都在進行抽血作業。消息人士指出，這些地方幾乎不實施事前健康檢查或問診程序，消毒作業也極不充分就直接進行抽血。就算是健康的人頻繁捐血都會出現問題，更遑論會去賣血的都是營養不良的飢餓民眾。

咸興市就有一名40多歲婦女因反覆賣血導致嚴重貧血昏倒，目前臥床不起。她原本在市場擺攤，但因為生意不佳，只能變賣攤位，最終靠出售自己的血液度日。該婦女每隔2個月就去賣血一次，遠超過建議的半年間隔，最終因嚴重營養不良和貧血，失去意識倒下。

消息人士解釋，像這樣因賣血而健康惡化的案例絕非個案，因為在北韓社會中，女性往往肩負養家重擔，即使再困苦也不願讓孩子挨餓。

這波「維生賣血潮」已從咸興市擴散至兩江道、咸鏡北道等其他地方行政區域。當地最近頻傳「有人餓死」的傳言，讓居民恐慌情緒達到最高點。