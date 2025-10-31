　
國際

李在主持APEC峰會開幕：南韓將以合作與改革引領亞太新時代！

▲▼南韓總統李在明31日主持APEC峰會。（圖／路透）

▲南韓總統李在明31日主持APEC峰會。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

亞太經合會（APEC）領袖峰會今（31）日在南韓慶州登場，南韓總統李在明在上午與下午的兩場發言中強調「合作與結盟」的重要性，並宣示將以大膽的制度改革與開放市場政策，讓南韓成為亞太最具吸引力的投資地。他呼籲各會員國在變動的國際情勢中堅持自由貿易與共榮精神，攜手開創「包容、和諧、繁榮」新時代。

根據《韓聯社》，李在明上午出席慶州和白會議展覽中心（HICO）舉行的APEC領袖峰會第一場會議時表示，全球正處於「國際秩序劇變的重大轉捩點」，貿易與投資活力下降、人工智慧（AI）帶來前所未有的挑戰與機遇，唯有合作與結盟才能引領各國邁向更好的未來。

他指出，過去APEC成員愈緊密連結、彼此開放，經濟成長也愈加穩固，「自從APEC成立以來，會員國的GDP成長了5倍，貿易量更擴大了10倍」，而南韓正是在這樣的共同繁榮基礎上成為經濟強國。

李在明以舉辦地「慶州」為例，慶州為朝鮮三國之一新羅的首都金城所在地，他引用古新羅王國「和白會議」傳統，說明「和白精神」象徵不同聲音的融合與共識。他強調，這種追求「和諧與共生」的文化正體現APEC核心價值，期盼本次會議能在這座千年古都啟發各國以創新與合作的精神，尋找克服當前危機的答案。

他進一步指出，面對全球經濟的不確定性，各國雖因國家利益立場不同而難以維持一致步調，但「共同繁榮」的終極目標並不會改變。他呼籲會員國進行坦誠對話與具建設性的討論，共同落實APEC願景，使合作精神在新挑戰下再次發揮力量。

下午，李在明出席與APEC企業諮詢理事會（ABAC）的「對話午宴」時，再次闡述南韓的經濟方向。他表示，自從今年6月就任南韓總統以來，一直以「務實市場主義政府」為施政目標，致力於削減不必要的監管並大幅擴充未來產業投資支援，「南韓將成為更具吸引力的投資目的地，這點我很有信心」。

李在明說，作為今年APEC輪值主席國，南韓已在服務、數位經濟、投資活化及結構改革等領域推動落實既有共識，同時擬定符合新時代環境的行動方案。他強調，這些努力將成為帶動南韓經濟「成長與飛躍」的引擎。

他引用中世紀阿拉伯地理學者阿爾•伊德里西（Al-Idrisi）筆下對慶州的描述，稱其為「黃金之城」，象徵創新與連結的力量。李在明指出，正如千年前慶州的繁榮建立於不斷的開放與創新，如今亞太的未來也取決於企業家的挑戰精神與跨國合作。

他承諾，南韓與APEC各國領袖將全力支持企業「勇於交流、勇於創新」，共同引領亞太邁向新時代的繁榮。

10/29 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

