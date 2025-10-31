　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

黃仁勳炸雞友情！與李在鎔、鄭義宣「喝交杯酒」　提1996年那封信

▲▼黃仁勳邀李在鎔、鄭義宣在首爾江南炸雞店吃飯。（圖／路透）

▲黃仁勳邀李在鎔、鄭義宣在首爾江南炸雞店吃飯。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）睽違15年再度訪韓，為出席亞太經合會（APEC）峰會行程提前抵達首爾，昨（30）日晚間在韓式炸雞店「KKANBU CHICKEN」與三星電子會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣同桌暢談，三人邊吃炸雞邊喝燒啤，氣氛熱烈舉杯喝「交杯酒」，還向現場孩童自我介紹「我是做手機的大叔」、「我是造汽車的大叔」，展現親和力。

根據《韓聯社》，30日晚間7時，身穿黑色皮衣的黃仁勳在大批民眾圍觀下現身，與輕裝打扮的鄭義宣先行抵達店內，隨後李在鎔也趕到現場。黃仁勳入座後，先將親筆簽名的日本威士忌「白州」與新款AI超級電腦「DGX Spark」送給兩位會長。三人坐在臨街玻璃窗旁，不僅邊吃炸雞、邊與民眾互動合照，還不時舉杯乾杯，氣氛宛如朋友聚會。

▲▼黃仁勳將輝達推出的創始版個人超級電腦NVIDIA DGX Spark贈送給李在鎔、鄭義宣。（圖／路透）

▲▼黃仁勳將輝達推出的創始版個人超級電腦NVIDIA DGX Spark贈送給李在鎔、鄭義宣。（圖／路透）

▲▼黃仁勳將輝達推出的創始版個人超級電腦NVIDIA DGX Spark贈送給李在鎔、鄭義宣。（圖／路透）

期間，一名孩童走近索取簽名，李在鎔與鄭義宣便笑問，「你知道我是誰嗎？」聽到孩子只認出李在鎔時，鄭義宣佯裝吃醋，俏皮說道，「你爸開哪台車？我是造你爸爸那台車的大叔」，引起一陣笑聲。另一名孩子完全不認識兩人，鄭義宣又笑說，「這位大叔做手機，我做汽車」，現場氣氛更加輕鬆。

三人不僅親自取餐具、與顧客合影，還即興舉辦「燒啤交杯酒」，由鄭義宣率先提議三人「Love shot（交杯）」，現場掌聲不斷。黃仁勳喝下後直呼「好喝」，李在鎔則皺眉笑說「有點苦」。他對南韓炸雞和燒啤讚不絕口，甚至覺得調酒機倒出的燒啤太淡，親手再加燒酒「加重口味」。

鄭義宣也笑著回，「聽說『特斯拉』（指Terra＋燒酒的混合酒）是最棒的炸彈酒！」

▼黃仁勳與李在鎔、鄭義宣喝起「交杯酒」。（圖／達志影像／newscom）

▲▼黃仁勳與李在鎔、鄭義宣喝起「交杯酒」。（圖／達志影像／newscom）▲▼黃仁勳與李在鎔、鄭義宣喝起「交杯酒」。（圖／VCG）

▲黃仁勳與李在鎔、鄭義宣喝起「交杯酒」。（圖／VCG）

當天消費約200萬韓元（約4.7萬台幣），由李在鎔先行買單，續攤則由鄭義宣負責。黃仁勳還打趣說，「這兩位朋友可都很有錢，今天晚餐免費！」，引得全場高喊三人名字。結束時他開心敲響店內「金鐘」，宣布「今晚請大家吃飯」，讓在場民眾驚喜連連，紛紛笑稱「今天真幸運」。

晚間9時許，黃仁勳與兩位會長結束「炸雞會」後，一同現身首爾COEX，掀起全場歡呼。他在台上拿出一封1996年收到的信件，「那是我人生中第一次收到來自南韓的信，是來自JY（指李在鎔）的父親（李健熙）」。

黃仁勳回憶，信中提到3個願景，讓南韓成為超高速網路強國、以電玩改變世界、舉辦全球電玩奧運，「這封信促成了我第一次來韓國，也開啟了我與三星的合作。」

李在鎔隨即接話：「那封信確實是我父親寫的。25年前，輝達推出使用三星GDDR記憶體的GeForce 256，從那時起，我們的合作和友誼就開始了。」

▲▼黃仁勳30日出席首爾COEX活動。（圖／VCG）

▲黃仁勳30日出席首爾COEX活動。（圖／VCG）

他盛讚黃仁勳，「既有夢想又有膽識，是位溫暖又有情義的朋友」。鄭義宣也提到，自己從小愛玩遊戲，現在兒子也沉迷《英雄聯盟》，「當然是用輝達GPU」，強調現代汽車也積極投資遊戲與AI產業。

黃仁勳則感性回應，「若沒有南韓的PC房（網咖）與電競文化，就沒有今天的輝達。」他透露，此行是應南韓總統李在明之邀出席APEC峰會，將在本週公布與三星、現代汽車、SK與Naver等南韓企業的新合作計畫，聚焦AI晶片與機器人技術，「這些好消息都與南韓密切相關。」

黃仁勳炸雞友情！與李在鎔、鄭義宣「喝交杯酒」　提1996年那封信

黃仁勳炸雞友情！與李在鎔、鄭義宣「喝交杯酒」　提1996年那封信

唯一KPOP歌手！天王GD為APEC表演「同台黃仁勳」　週末奔台唱大巨蛋

唯一KPOP歌手！天王GD為APEC表演「同台黃仁勳」　週末奔台唱大巨蛋

2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會10月31日、11月1日於南韓登場，天團防彈少年團隊長RM於29日先以全英文演講為活動預熱，現場各國經濟大佬到場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳前往參與盛會，韓媒31日更證實，天王GD（G-DRAGON）預計為活動帶來表演。

日本黑熊突衝進公司　5員工倉皇逃命

日本黑熊突衝進公司　5員工倉皇逃命

習近平APEC會議演說：共建普惠包容的開放型亞太經濟

習近平APEC會議演說：共建普惠包容的開放型亞太經濟

中華民國國旗登APEC！韓媒轉播字幕登TAIWAN

中華民國國旗登APEC！韓媒轉播字幕登TAIWAN

習近平最後到場！李在明APEC會場喜迎接

習近平最後到場！李在明APEC會場喜迎接

日韓要聞APEC黃仁勳輝達南韓李在鎔三星電子鄭義宣韓式炸雞

