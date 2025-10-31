　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟國防預算「太多了」　鄭麗文：兩岸和解就不需把錢投資在軍備

▲準國民黨主席當選人鄭麗文。（資料照／記者湯興漢攝）

▲準國民黨主席鄭麗文。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

準國民黨主席鄭麗文日前接受外媒德國之聲專訪，其中，記者詢問鄭麗文，認為國防預算應該要佔GDP的多少？鄭麗文則直指，現在超過3%的GDP已經「太多了」，若兩岸和解，我們就不需要把錢投資在軍備上，她寧可把這個錢投資在孩子身上，投資在長照、健保、教育身上。

德國之聲記者提問鄭麗文，不贊成台灣持續增加國防預算到GDP的5%，但這跟現在講不放棄武力保衛台灣的決心，好像有一點矛盾。

鄭麗文表示，完全沒有矛盾，像德國也不願意把GDP5%花在國防預算上面，北約也不願意把GDP5%花在國防預算上面，請問全世界哪一個國家，願意把GDP5%花在國防預算上面？除了賴清德在美國的壓力底下做出了這樣的一個承諾？

然而記者接著指出，其實美國的壓力不是只給台灣。鄭麗文質疑，北約不願意、日本不願意、韓國不願意的時候，難道這些國家就放棄用軍事保衛自己國家的決心嗎？

記者進一步指出，北約沒有不願意，北約在美國的壓力之下，其實也開始往GDP5%邁進，這也是為什麼台灣承受這個壓力，因為這是一個國際的壓力，您認為，在中國增加的情況底下，台灣的國防預算應該要佔GDP多少？

鄭麗文表示，講到重點了，我們怎麼跟中國比呢？台灣這麼小，中國這麼大，所以這個絕對不是維持區域安全的解方，我們要避免在軍備上面的競賽，因為軍備競賽只是把所有的處境推向戰爭，但這是錯的，我們有太多的方法可以維持兩岸和平。

針對記者引用國民黨2024總統大選候選人侯友宜的話，「中國的壓力越大，台灣的軍費就會增加，壓力越大增加越多」。鄭麗文則強調，台灣我們並沒有一個金雞母，也沒有一個印鈔機，軍事預算要擴大，但並不是毫無上限的擴大。

鄭麗文細數，今年的國防預算，已經佔據我們全年度總預算三分之一，「太多了」，這樣的國防預算真的能確保台海的安全？馬英九時期的國防預算才2000多億，今年的國防預算是9000多億，請問這是多少倍？

鄭麗文說，台灣要有軍購、要有國防，但是她一而再、再而三強調，要是「合理」的，她直指，我們要軍購，我們要國防，是為了台海的和平，所以，如果台海可以透過非軍事的方式來化解，讓關係正常化，讓兩岸和解，這不是更好嗎？我們就不需要把錢投資在戰爭，投資在軍備上。

最後，鄭麗文表示，自己寧可把這個錢投資在孩子身上，投資在長照、健保、教育身上，她也相信這不是個人的想法，一個民主的社會，真正有作為的一個政黨，一定要照顧台灣人民的利益跟安全，反應人民的心聲。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
坣娜「1常見症狀」　一查竟是癌症第4期
62歲洪榮宏突緊急入院開刀！　罹隱疾多年
「范姜」是什麼姓？起源曝光　全台僅4千多人
快訊／台中30多歲孕婦宣告不治　1屍2命
快訊／立委許宇甄、盧縣一等9人遭起訴
不忍了！遭指禿頭、戴髮片　黃國昌「撥秀髮」反擊：別再造謠
粿粿、王子沒界線！網點名1男星「根本清流」　被碰觸反應曝光
蘋果突襲開賣AirPods Pro 3　簡介藏小驚喜果粉嗨「

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

空拍照曝！台中「廚餘湖」溢出波及水源　她批：為何連喝乾淨水都不行

轟國防預算「太多了」　鄭麗文：兩岸和解就不需把錢投資在軍備

不忍了！遭指禿頭、戴髮片　黃國昌「撥秀髮」反擊：別再造謠

中國公安偵查沈伯洋！綠黨團擬國會聲明籲克制　藍反對、白研議

正國會挺林岱樺　尚毅夫轟雙標：當初不也罵高虹安、講柯文哲起訴書

德國之聲專訪談兩岸、見習近平　鄭麗文強調「沒放棄武力保台決心」

正國會發聲挺林岱樺　名嘴曝：林佳龍看出賴清德尷尬的態勢

地表最強戰車成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

留4字遺言！民進黨資深議員林琨山逝世享壽74歲　女兒林緗亭淚崩

媒體爆2021年曾赴香港　黃國昌駁斥：簽證都沒申請「是神遊過去？」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

中山隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹為萬聖節拍片取景

騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人

空拍照曝！台中「廚餘湖」溢出波及水源　她批：為何連喝乾淨水都不行

轟國防預算「太多了」　鄭麗文：兩岸和解就不需把錢投資在軍備

不忍了！遭指禿頭、戴髮片　黃國昌「撥秀髮」反擊：別再造謠

中國公安偵查沈伯洋！綠黨團擬國會聲明籲克制　藍反對、白研議

正國會挺林岱樺　尚毅夫轟雙標：當初不也罵高虹安、講柯文哲起訴書

德國之聲專訪談兩岸、見習近平　鄭麗文強調「沒放棄武力保台決心」

正國會發聲挺林岱樺　名嘴曝：林佳龍看出賴清德尷尬的態勢

地表最強戰車成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

留4字遺言！民進黨資深議員林琨山逝世享壽74歲　女兒林緗亭淚崩

媒體爆2021年曾赴香港　黃國昌駁斥：簽證都沒申請「是神遊過去？」

金正恩爽過上流生活　北韓人卻窮到「賣血維生」400cc鮮血換3kg米

坣娜肺腺癌四期抗病4年！蕭彤雯「佩服心疼」同罹癌術後4年揭心境

港務公司11月試辦新港區作業安全規定　違規將暫停通行證使用

奇美醫院推動社區安寧照護　讓「無人被遺落」不只是一句口號

邁入第62屆！中彰投雲嘉5縣市共推「金馬62聯名商品禮盒」

被指霧峰掩埋場滲出廚餘水！中市環保局澄清：是日前降雨積水

老師遭6歲學生開槍重傷！　法庭哽咽作證「以為自己死了」

女警官遭同事偷拍控吃案！索國賠240萬全吞敗關鍵曝：她同意和解

黃仁勳炸雞友情！與李在鎔、鄭義宣「喝交杯酒」　提1996年那封信

徐州動物園「非洲獅」腿太短被同類排擠　取名「柯基」意外爆紅

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

政治熱門新聞

無法接受正國會挺林岱樺！　溫朗東宣布「退出派系、退出選舉」

花蓮救災28天便當費花近億元　議員質疑：每天發3萬個？

震驚正國會挺林岱樺　周玉蔻提3疑問痛批：民進黨不像話令人失望

即／吳怡農「壓線遞表」！確定角逐台北市長初選

民進黨資深議員林琨山逝世享壽74歲　女兒林緗亭淚崩

核三重啟　台電內部評估「最快2029年」

「普丁不是獨裁者！」　鄭麗文：他是民主選舉產生

快訊／「馬太鞍堰塞湖災後重建特別條例」三讀通過！　經費上限300億

鄭麗君：若達共識　APEC後將總結會商

林昶佐登芬蘭最大赫爾辛基日報　專版的頭條人物

不忍了！遭指禿頭、戴髮片　黃國昌「撥秀髮」反擊：別再造謠

中國立案偵查沈伯洋！民進黨團批跨國鎮壓　籲朝野團結反制

王義川發文挺林岱樺選高雄　數千網友洗版罵翻：民進黨嫌票太多？

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

更多熱門

相關新聞

中國公安偵查沈伯洋！綠黨團擬國會聲明籲克制　藍反對、白研議

中國公安偵查沈伯洋！綠黨團擬國會聲明籲克制　藍反對、白研議

中國國台辦去年將立委沈伯洋列入「台獨頑固分子」清單；近日透過重慶公安局援引「中華人民共和國刑法」及「懲獨22條」，以沈伯洋透過建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動為由，對沈伯洋立案偵查，並強調，這是「反對台獨、維護統一」的正義之舉。民進黨團提案，國會發表共同聲明，呼籲中共克制。國民黨團反對、民眾黨團則表示要帶回研究。

德國之聲專訪談兩岸、見習近平　鄭麗文強調「沒放棄武力保台決心」

德國之聲專訪談兩岸、見習近平　鄭麗文強調「沒放棄武力保台決心」

「普丁不是獨裁者！」　鄭麗文：他是民主選舉產生

「普丁不是獨裁者！」　鄭麗文：他是民主選舉產生

兩次元首對談「未提台灣」 陸官媒評：中美關係向好台灣能讀懂？

兩次元首對談「未提台灣」 陸官媒評：中美關係向好台灣能讀懂？

代理人問題！　對國民黨鄭麗文主席的疑慮與轉機

代理人問題！　對國民黨鄭麗文主席的疑慮與轉機

關鍵字：

鄭麗文國防預算國民黨兩岸

讀者迴響

熱門新聞

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

王子人設崩塌！製作人B2真實反應曝

快訊／蔡依林大巨蛋「只開3場」搶票時間曝

新婚10天！Lulu突喊「我懷孕了」

美乳女神「上空」參加女力聚會　百萬人朝聖

台灣超辣「護理女神」驚傳國外過世！

更多

最夯影音

更多
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面