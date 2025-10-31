轟國防預算「太多了」　鄭麗文：兩岸和解就不需把錢投資在軍備

▲準國民黨主席鄭麗文。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

準國民黨主席鄭麗文日前接受外媒德國之聲專訪，其中，記者詢問鄭麗文，認為國防預算應該要佔GDP的多少？鄭麗文則直指，現在超過3%的GDP已經「太多了」，若兩岸和解，我們就不需要把錢投資在軍備上，她寧可把這個錢投資在孩子身上，投資在長照、健保、教育身上。

德國之聲記者提問鄭麗文，不贊成台灣持續增加國防預算到GDP的5%，但這跟現在講不放棄武力保衛台灣的決心，好像有一點矛盾。

鄭麗文表示，完全沒有矛盾，像德國也不願意把GDP5%花在國防預算上面，北約也不願意把GDP5%花在國防預算上面，請問全世界哪一個國家，願意把GDP5%花在國防預算上面？除了賴清德在美國的壓力底下做出了這樣的一個承諾？

然而記者接著指出，其實美國的壓力不是只給台灣。鄭麗文質疑，北約不願意、日本不願意、韓國不願意的時候，難道這些國家就放棄用軍事保衛自己國家的決心嗎？

記者進一步指出，北約沒有不願意，北約在美國的壓力之下，其實也開始往GDP5%邁進，這也是為什麼台灣承受這個壓力，因為這是一個國際的壓力，您認為，在中國增加的情況底下，台灣的國防預算應該要佔GDP多少？

鄭麗文表示，講到重點了，我們怎麼跟中國比呢？台灣這麼小，中國這麼大，所以這個絕對不是維持區域安全的解方，我們要避免在軍備上面的競賽，因為軍備競賽只是把所有的處境推向戰爭，但這是錯的，我們有太多的方法可以維持兩岸和平。

針對記者引用國民黨2024總統大選候選人侯友宜的話，「中國的壓力越大，台灣的軍費就會增加，壓力越大增加越多」。鄭麗文則強調，台灣我們並沒有一個金雞母，也沒有一個印鈔機，軍事預算要擴大，但並不是毫無上限的擴大。

鄭麗文細數，今年的國防預算，已經佔據我們全年度總預算三分之一，「太多了」，這樣的國防預算真的能確保台海的安全？馬英九時期的國防預算才2000多億，今年的國防預算是9000多億，請問這是多少倍？

鄭麗文說，台灣要有軍購、要有國防，但是她一而再、再而三強調，要是「合理」的，她直指，我們要軍購，我們要國防，是為了台海的和平，所以，如果台海可以透過非軍事的方式來化解，讓關係正常化，讓兩岸和解，這不是更好嗎？我們就不需要把錢投資在戰爭，投資在軍備上。

最後，鄭麗文表示，自己寧可把這個錢投資在孩子身上，投資在長照、健保、教育身上，她也相信這不是個人的想法，一個民主的社會，真正有作為的一個政黨，一定要照顧台灣人民的利益跟安全，反應人民的心聲。