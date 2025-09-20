出借女友門號給詐團！害人裸聊被側錄勒索1萬5　惡男這下慘了

▲男被騙視訊裸聊遭側錄影片遭恐嚇取財。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

惡劣！一名王姓男作業員將女友的手機門號，提供給一名自稱「錢」的男子使用，結果該門號被詐騙集團用來進行「裸聊恐嚇」，害一名男子被側錄裸體不雅影片，還被威脅支付1萬5000元的遊戲點數。雖然王男辯稱不知情，但法院審理後認定他「可預見卻仍提供門號」，依幫助恐嚇取財罪判處4個月有期徒刑，得易科罰金。全案仍可上訴。

判決指出，王男於去年9月19日，將羅姓女友的手機門號SIM卡，寄到雲林某貨運站給一名自稱「錢」的男子使用，門號馬上就被詐騙集團用來綁定遊戲帳號，作為犯罪工具。

就在門號寄出後第三天，詐騙集團成員在網路結識被害男子化名「小明」，雙方加LINE後，詐團成員以暱稱「穎」的帳號誘騙進行裸體視訊聊天，並側錄下來。

隨後，「穎」立即傳送「小明」的裸體畫面給他，並威脅若不拿錢處理，就把影片外流，「不講話我就要傳給你的朋友了」、「那你是想要我把你的影片傳出去是嗎」讓其心生恐懼，只好在隔天晚上11點多，先前往嘉義某超商花費1萬5000元儲值購買3張遊戲點數，並報警。

法院審理時，王男坦承犯行，認為他雖非主犯，也未分得犯罪所得，但隨意提供門號給不明人士使用，助長犯罪發生，因此依恐嚇取財罪判處4個月有期徒刑，如易科罰金以1千元折算1日。