社會 社會焦點 保障人權

駭進高鐵、國泰小樹點！偷光616會員禮券換SWITCH　點數大盜慘了

▲▼高鐵Tgo會員、國泰世華小樹點兌換點大盜鄭宇軒。（圖／記者劉昌松攝）

▲點數大盜鄭宇軒涉嫌用盜來的民眾會員點數兌換3C家電。（ETtoday資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北男子游哲銘、鄭宇軒涉嫌勾結境外駭客Yang Lei，入侵台灣高鐵TGo及國泰小樹點會員網站，將616組會員點數換成商品禮券後，上網轉賣或直接拿去賣場兌領SWITCH主機、電競筆電，從2024年9月起盜得點數價值76萬元。台北地檢署12日依《鐵路法》、妨害電腦使用等罪起訴游、鄭，並分別求刑4年、3年。

鐵路警察局在2024年9月陸續接獲報案，高鐵TGo會員的點數頻傳遭盜，約在此同時，調查局也接獲線報，指國泰金融集團委外經營的小樹點會員網站，疑似遭駭客攻擊，檢察官郭盈君指揮專案小組調查，發現2起會員點數遭盜領案嫌犯重疊，顯非單一個案，而是集團式犯案。

▲▼高鐵Tgo會員、國泰世華小樹點兌換點大盜游哲銘。（圖／記者劉昌松攝）

▲游哲銘遭起訴求刑4年。（資料照／記者劉昌松攝）

檢警調查出，游哲銘、鄭宇軒與暱稱「華爾街牛哥」、「悟空」的不詳人士、租用美國Zenlayer.Inc伺服器的境外駭客「Yang Lei」等人聯手，從2024年9月起，透過VPS軟體登入高鐵會員網站，將565組會員購票累積的點數，兌換成723張全國電子500元抵用券，再把抵用券轉入駭客自己申請的會員卡內，合計盜領金額36萬1500元。

鄭宇軒等人取得抵用券後，在9月14、15日，兩天之內跑了台北市7家全國電子門市，除了兌換NS SWITCH OLED主機、ASUS TUF F15電競筆電、Dyson吸塵器、AirPods等3C家電外，還在賣場內選購涼感衣、彩虹沐浴球等生活用品。

而國泰集團委由神坊資訊管理、新加坡商宜睿公司架設的小樹點兌換網站，則是同時遭7個IP位置連線攻擊，有51組會員帳號內小樹點被盜，兌換成133張家樂福3000元、合計39萬9千元的即享券後，被鄭宇軒、游哲銘上網轉售獲利。

涉案被告到案後，先辯稱這些禮券、兌換券是上網買的，之後又對來源交代不清，檢察官認定游哲銘、鄭宇軒與境外駭客聯手破壞社會安定及金融秩序，依法將2人提起公訴，並將已查到的江姓、陳姓2名共犯移轉台中地檢繼續偵辦，同時繼續追查「Yang Lei」身分。

關鍵字：

駭客會員點數高鐵TGo國泰小樹點鐵路法妨害電腦使用

