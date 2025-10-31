留4字遺言！民進黨資深議員林琨山逝世享壽74歲　女兒林緗亭淚崩

▲林緗亭痛失親父，發文緬懷。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

曾任2屆嘉義縣議員的林琨山24日過世，享壽74歲。女兒水上鄉長林緗亭也親題林琨山生平事蹟，緬懷父親，並悲痛表示「您在醫院寫下『大家保重』，這4個字我讀了一遍又一遍」、「爸爸，我努力在做，但沒有您，世界真的好安靜」。



據了解，林琨山少時家境清寒，身為家中長子，他從國中起就開始半工半讀，負擔自己的學費和生活費，並以榜首考上嘉義農專，為了改善家境，林琨山轉而選擇高雄海事專科學校，並從事社刊社社長，展現文采。畢業林琨山返鄉隨父親從事營造建築業，過程中萌生從政之志。

林琨山在年僅28歲時，首度參選嘉義縣議員便順利當選，是當時學歷最高的議員，他記憶力奇佳，能記下所到之處的住家電話，被譽為「行動電話簿」，他交友廣闊、口才好，為嘉義政壇知名人物，除連任2任嘉義縣議員，也連任過2屆水上鄉長。

▲林緗亭（左二）繼承父親（右一）遺志從政。（圖／記者翁伊森翻攝）

然而林琨山命運多舛，在他忙於鄉政工作之際，第一任妻子懷胎9月，和長子在住家外不幸溺斃，在林琨山連任鄉長時，也屢受政壇風波困擾，林琨山的父親因憂心、勞累成疾，心肌梗塞過世。林琨山接連承受喪妻、喪子、喪父的打擊，在心中留下不可磨滅的痛。直到林琨山再婚後生下林緗亭等三姊妹，林緗亭也繼承父親衣缽，於2022年成為首位水上鄉女性鄉長。

林緗亭表示，當全家人在醫院病床前抱在一起哭得東倒西歪，爸爸寫下「大家保重」送給所有親朋好友，如同他瀟灑的人生態度，揮揮衣袖灑脫不羈。她也以「橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛」作為父親一生寫照，認為父親一生風風火火，性格耿直、待人以誠，為鄉為民、盡心盡力、無愧此生。

▼林琨山最後在親人陪同下，於醫院留下4字過世。（圖／翻攝自林緗亭臉書）