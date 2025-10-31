　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

正國會挺林岱樺　尚毅夫轟雙標：當初不也罵高虹安、講柯文哲起訴書

▲資深媒體人尚毅夫。（圖／《豈有此呂》）

▲資深媒體人尚毅夫。（圖／《豈有此呂》）

記者郭運興／台北報導

民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍等派系黨公職29日晚間突一同發文表態力挺派系綠委林岱樺參選高雄市長。對此，媒體人尚毅夫今（31日）表示，現在正國會要大家支持，但罵高虹安不也是貪污治罪條例？柯文哲有認罪嗎？這些人沒事就拿著起訴書說騎飛輪、收300萬都講得很高興，那林岱樺起訴書怎麼不講？這就是選擇性標準，要支持就支持，到最後誰受傷等著看吧，看別的黨、看自己的黨、看自己派系標準都可以不一樣？正國會自求多福吧。

尚毅夫於節目《有話鏡來講》表示，今天講一句白一點的話，一個貪污治罪條例起訴的人，現在正國會告訴大家要支持，但在罵高虹安的時候不也是助理費、貪汙治罪條例？

尚毅夫表示，然後這些人會說「林岱樺有跟我們解釋」，但高虹安也解釋了半天就不接受？標準還真不一致。

尚毅夫表示，那柯文哲有認罪嗎？這些人沒事就拿著起訴書、卷證說騎飛輪、收300萬都講得很高興，那林岱樺起訴書怎麼不講？這就是選擇性的標準。

尚毅夫批評，林佳龍你外交部長，黨內的事情隨便表態？那是不是內閣裡面不同派系都出來表態支持自己人好了。

尚毅夫強調，要支持就支持，到最後誰受傷等著看吧，看別的黨、看自己的黨、看自己派系標準都可以不一樣喔？正國會自求多福吧。

▼正國會派系黨公職發文挺林岱樺參選高雄市長。（圖／翻攝自Threads／王義川）

▲▼王義川發文挺林岱樺參選高選市長。（圖／翻攝自Threads／王義川）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
坣娜「1常見症狀」　一查竟是癌症第4期
62歲洪榮宏突緊急入院開刀！　罹隱疾多年
「范姜」是什麼姓？起源曝光　全台僅4千多人
快訊／台中30多歲孕婦宣告不治　1屍2命
快訊／立委許宇甄、盧縣一等9人遭起訴
不忍了！遭指禿頭、戴髮片　黃國昌「撥秀髮」反擊：別再造謠
粿粿、王子沒界線！網點名1男星「根本清流」　被碰觸反應曝光
蘋果突襲開賣AirPods Pro 3　簡介藏小驚喜果粉嗨「

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

空拍照曝！台中「廚餘湖」溢出波及水源　她批：為何連喝乾淨水都不行

轟國防預算「太多了」　鄭麗文：兩岸和解就不需把錢投資在軍備

不忍了！遭指禿頭、戴髮片　黃國昌「撥秀髮」反擊：別再造謠

中國公安偵查沈伯洋！綠黨團擬國會聲明籲克制　藍反對、白研議

正國會挺林岱樺　尚毅夫轟雙標：當初不也罵高虹安、講柯文哲起訴書

德國之聲專訪談兩岸、見習近平　鄭麗文強調「沒放棄武力保台決心」

正國會發聲挺林岱樺　名嘴曝：林佳龍看出賴清德尷尬的態勢

地表最強戰車成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

留4字遺言！民進黨資深議員林琨山逝世享壽74歲　女兒林緗亭淚崩

媒體爆2021年曾赴香港　黃國昌駁斥：簽證都沒申請「是神遊過去？」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

中山隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹為萬聖節拍片取景

騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人

空拍照曝！台中「廚餘湖」溢出波及水源　她批：為何連喝乾淨水都不行

轟國防預算「太多了」　鄭麗文：兩岸和解就不需把錢投資在軍備

不忍了！遭指禿頭、戴髮片　黃國昌「撥秀髮」反擊：別再造謠

中國公安偵查沈伯洋！綠黨團擬國會聲明籲克制　藍反對、白研議

正國會挺林岱樺　尚毅夫轟雙標：當初不也罵高虹安、講柯文哲起訴書

德國之聲專訪談兩岸、見習近平　鄭麗文強調「沒放棄武力保台決心」

正國會發聲挺林岱樺　名嘴曝：林佳龍看出賴清德尷尬的態勢

地表最強戰車成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

留4字遺言！民進黨資深議員林琨山逝世享壽74歲　女兒林緗亭淚崩

媒體爆2021年曾赴香港　黃國昌駁斥：簽證都沒申請「是神遊過去？」

奇美醫院推動社區安寧照護　讓「無人被遺落」不只是一句口號

邁入第62屆！中彰投雲嘉5縣市共推「金馬62聯名商品禮盒」

被指霧峰掩埋場滲出廚餘水！中市環保局澄清：是日前降雨積水

老師遭6歲學生開槍重傷！　法庭哽咽作證「以為自己死了」

女警官遭同事偷拍控吃案！索國賠240萬全吞敗關鍵曝：她同意和解

黃仁勳炸雞友情！與李在鎔、鄭義宣「喝交杯酒」　提1996年那封信

徐州動物園「非洲獅」腿太短被同類排擠　取名「柯基」意外爆紅

星巴克耶誕限定太妃核果回歸　首賣「倒數月曆」4百元有找

鹿草鄉百禧日間照顧中心　提供無障礙照顧服務

全國智慧創新競賽在中華醫大登場　中華醫大分組奪冠

潘瑋柏直播到一半有泡麵吃　護食怕工作人員搶森氣氣

政治熱門新聞

無法接受正國會挺林岱樺！　溫朗東宣布「退出派系、退出選舉」

花蓮救災28天便當費花近億元　議員質疑：每天發3萬個？

震驚正國會挺林岱樺　周玉蔻提3疑問痛批：民進黨不像話令人失望

即／吳怡農「壓線遞表」！確定角逐台北市長初選

民進黨資深議員林琨山逝世享壽74歲　女兒林緗亭淚崩

核三重啟　台電內部評估「最快2029年」

「普丁不是獨裁者！」　鄭麗文：他是民主選舉產生

快訊／「馬太鞍堰塞湖災後重建特別條例」三讀通過！　經費上限300億

鄭麗君：若達共識　APEC後將總結會商

林昶佐登芬蘭最大赫爾辛基日報　專版的頭條人物

不忍了！遭指禿頭、戴髮片　黃國昌「撥秀髮」反擊：別再造謠

中國立案偵查沈伯洋！民進黨團批跨國鎮壓　籲朝野團結反制

王義川發文挺林岱樺選高雄　數千網友洗版罵翻：民進黨嫌票太多？

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

更多熱門

相關新聞

正國會發聲挺林岱樺　名嘴曝：林佳龍看出賴清德尷尬的態勢

正國會發聲挺林岱樺　名嘴曝：林佳龍看出賴清德尷尬的態勢

外交部長林佳龍近日帶領黨內派系正國會成員表態，相挺立委林岱樺參選高雄市長，然而，此舉卻導致綠營支持者炸鍋，社群貼文還慘遭千人留言洗版。對此，名嘴謝寒冰昨（30日）表示，林佳龍恐怕已看出賴清德2026尷尬的態勢。

吳怡農下午遞件報名台北市長初選　王世堅支持：我一定盡全力幫忙

吳怡農下午遞件報名台北市長初選　王世堅支持：我一定盡全力幫忙

高雄男「車禍變植物人」躺療養院！老婆狂生3子女

高雄男「車禍變植物人」躺療養院！老婆狂生3子女

看小朋友模仿影片　王世堅驚呼「超像」：可能爸媽發現小朋友有點像

看小朋友模仿影片　王世堅驚呼「超像」：可能爸媽發現小朋友有點像

高雄竊案！嬤離家5小時賊闖空門搬走保險櫃

高雄竊案！嬤離家5小時賊闖空門搬走保險櫃

關鍵字：

林岱樺正國會尚毅夫民眾黨高雄民進黨起訴書

讀者迴響

熱門新聞

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

王子人設崩塌！製作人B2真實反應曝

快訊／蔡依林大巨蛋「只開3場」搶票時間曝

新婚10天！Lulu突喊「我懷孕了」

美乳女神「上空」參加女力聚會　百萬人朝聖

台灣超辣「護理女神」驚傳國外過世！

更多

最夯影音

更多
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面