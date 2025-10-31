正國會挺林岱樺　尚毅夫轟雙標：當初不也罵高虹安、講柯文哲起訴書

▲資深媒體人尚毅夫。（圖／《豈有此呂》）

記者郭運興／台北報導

民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍等派系黨公職29日晚間突一同發文表態力挺派系綠委林岱樺參選高雄市長。對此，媒體人尚毅夫今（31日）表示，現在正國會要大家支持，但罵高虹安不也是貪污治罪條例？柯文哲有認罪嗎？這些人沒事就拿著起訴書說騎飛輪、收300萬都講得很高興，那林岱樺起訴書怎麼不講？這就是選擇性標準，要支持就支持，到最後誰受傷等著看吧，看別的黨、看自己的黨、看自己派系標準都可以不一樣？正國會自求多福吧。

尚毅夫於節目《有話鏡來講》表示，今天講一句白一點的話，一個貪污治罪條例起訴的人，現在正國會告訴大家要支持，但在罵高虹安的時候不也是助理費、貪汙治罪條例？

尚毅夫表示，然後這些人會說「林岱樺有跟我們解釋」，但高虹安也解釋了半天就不接受？標準還真不一致。

尚毅夫表示，那柯文哲有認罪嗎？這些人沒事就拿著起訴書、卷證說騎飛輪、收300萬都講得很高興，那林岱樺起訴書怎麼不講？這就是選擇性的標準。

尚毅夫批評，林佳龍你外交部長，黨內的事情隨便表態？那是不是內閣裡面不同派系都出來表態支持自己人好了。

尚毅夫強調，要支持就支持，到最後誰受傷等著看吧，看別的黨、看自己的黨、看自己派系標準都可以不一樣喔？正國會自求多福吧。

▼正國會派系黨公職發文挺林岱樺參選高雄市長。（圖／翻攝自Threads／王義川）