國際

曾2度來台追颱風　「傳奇追風人」追梅麗莎消失48小時

記者柯沛辰／綜合報導

5級颶風「梅麗莎」登陸牙買加西部，不僅是當地史上最強颶風，也對加勒比海地區造成嚴重災情。曾兩度來台追過2013年海燕、2024年山陀兒和康芮的美國知名「追風人」莫格曼（Josh Morgerman），這次也前往牙買加追風，不料28日後一度音訊全無，嚇壞不少粉絲，所幸他沉寂2天後報平安並分享驚險經歷，才讓眾人鬆一口氣。

梅麗莎登陸牙買加後，人在聖伊麗莎白堂區莫格曼於28日發文迎接颶風，隨後便失去聯繫。由於莫格曼所在的城鎮克勞福德（Crawford）直接受到梅麗莎眼牆正面衝擊，因此氣象迷們都很擔心莫格曼安危，紛紛湧入他的社群平台留言祈禱，希望他平安無事。

▲▼曾2度來台追颱風　「傳奇追風人」追梅麗莎消失48小時。（圖／翻攝自臉書／Josh Morgerman - iCyclone）

▲莫格曼直言，梅麗莎是他生平見過最強大的颶風。（圖／翻攝自臉書／Josh Morgerman - iCyclone）

所幸，莫格曼沉寂48小時後，30日中午終於再次更新動態，並附上受困影片，直呼梅麗莎是他生平見過最強大的颶風，超越以往的83次經驗，因此他不得不與當地居民一起緊急躲入廚房避難。

他指出，附近的布萊克里弗（Black River）原先是一座緊鄰水域的獨特歷史城鎮，但現在遭受毀滅性打擊，不僅歷史古蹟被毀，街道變得滿目瘡痍，連醫院也成了廢墟。

莫格曼心有餘悸地說，值得慶幸的是，颶風襲擊時他並不在酒店房間，因為其中一扇窗戶被狂風吹飛，碎玻璃和木片散落在床上，酒店大部分屋頂都被掀掉，幾間三樓的房間被摧毀，還好他是在其他地方避難。

 
10/28 全台詐欺最新數據

447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

