曾2度來台追颱風　「傳奇追風人」追梅麗莎消失48小時

記者柯沛辰／綜合報導

5級颶風「梅麗莎」登陸牙買加西部，不僅是當地史上最強颶風，也對加勒比海地區造成嚴重災情。曾兩度來台追過2013年海燕、2024年山陀兒和康芮的美國知名「追風人」莫格曼（Josh Morgerman），這次也前往牙買加追風，不料28日後一度音訊全無，嚇壞不少粉絲，所幸他沉寂2天後報平安並分享驚險經歷，才讓眾人鬆一口氣。

梅麗莎登陸牙買加後，人在聖伊麗莎白堂區莫格曼於28日發文迎接颶風，隨後便失去聯繫。由於莫格曼所在的城鎮克勞福德（Crawford）直接受到梅麗莎眼牆正面衝擊，因此氣象迷們都很擔心莫格曼安危，紛紛湧入他的社群平台留言祈禱，希望他平安無事。

▲莫格曼直言，梅麗莎是他生平見過最強大的颶風。（圖／翻攝自臉書／Josh Morgerman - iCyclone）

所幸，莫格曼沉寂48小時後，30日中午終於再次更新動態，並附上受困影片，直呼梅麗莎是他生平見過最強大的颶風，超越以往的83次經驗，因此他不得不與當地居民一起緊急躲入廚房避難。

他指出，附近的布萊克里弗（Black River）原先是一座緊鄰水域的獨特歷史城鎮，但現在遭受毀滅性打擊，不僅歷史古蹟被毀，街道變得滿目瘡痍，連醫院也成了廢墟。

莫格曼心有餘悸地說，值得慶幸的是，颶風襲擊時他並不在酒店房間，因為其中一扇窗戶被狂風吹飛，碎玻璃和木片散落在床上，酒店大部分屋頂都被掀掉，幾間三樓的房間被摧毀，還好他是在其他地方避難。