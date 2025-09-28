　
國際

「伊美黛颶風」將生成！佛州東岸嚴防強風豪雨　南卡宣布緊急狀態

▲▼ 即將成為伊美黛颶風的熱帶低氣壓系統。（圖／翻攝自NOAA）

▲ 即將成為伊美黛颶風的第9號熱帶低氣壓系統。（圖／翻攝自NOAA）

記者陳宛貞／綜合外電報導

位於古巴東部及巴哈馬東南部海域的風暴系統正持續增強，美國國家颶風中心（NHC）已將其命名為第9號熱帶低氣壓，預測將於當地27日晚間或28日上午發展為熱帶風暴「伊美黛」（Imelda）。該系統目前風速已達每小時35英里，形成熱帶核心結構，對美國東南沿海地區構成威脅。

根據《福斯新聞》，佛州東岸已發布熱帶風暴警報，警戒範圍從棕櫚灘與馬丁郡邊界向北延伸至弗拉格勒及沃盧西亞郡邊界。NHC預估即將形成的伊美黛颶風將緊貼佛州海岸線掠過，儘管不會直接登陸，29日可能帶來熱帶風暴等級的強風。

面對潛在威脅，各州政府已啟動緊急應變措施。南卡羅來納州州長麥克馬斯特（Henry McMaster）已預防性宣布進入緊急狀態；查爾斯頓市政府27日同樣宣布緊急狀態，市長科格斯韋爾（William Cogswell）表示，市府已開始清理水溝、降低水位、預置抽水設備並增派人力；康威市及富麗海灘市也分別宣布緊急狀態並暫時關閉辦公室。

最令人憂心的是風暴路徑不確定性，《福斯》颶風專家諾克羅斯（Bryan Norcross）分析，電腦模型對於伊美黛是否直接撞擊美國本土存在分歧，「約在29日時，它很可能面臨交叉路口，要麼右轉出海，要麼向左轉進入喬治亞州、南卡或北卡海岸。」

預測指出，伊美黛將於29日晚間在東南沿海達到颶風強度，並維持至10月1日。NHC副主任布倫南（Michael Brennan）向《福斯》表示，即便不會直接登陸，伊美黛可能在南卡海岸附近徘徊數日，帶來風暴潮、強風、暴雨及洪水等多重威脅。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）25及26日已派出「颶風獵人」（Hurricane Hunters）偵察機，蒐集大氣上下層數據，以改善電腦模型準確度。

伊美黛也預計為巴哈馬及鄰近加勒比海島嶼帶來數英寸降雨及熱帶風暴等級強風，引發山洪威脅。NHC警告，「降雨可能造成急流洪水及都市淹水，古巴東部、伊斯巴紐拉島及牙買加地勢較高的地區也可能發生土石流。」

