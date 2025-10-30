　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口「沒職業道德」

記者柯沛辰／綜合報導

男星范姜彥豐與前啦啦隊女神粿粿結婚3年，29日卻指控妻子出軌「棒棒堂」王子邱勝翊，引發關注。對此，萬然生技創辦人吳紹瑜爆料，她7年前曾找王子代言產品，怎料王子擔任品牌代言人期間，竟接下同性質的業配，「王子的感情世界，就跟他在工作上的態度一樣『沒有職業道德』。」

吳紹瑜表示，當時她找王子邱勝翊擔任萬然生技的品牌代言人，但王子卻在代言的3個月內接了同質性保健食品的業配，「看到影片時我真的氣炸了！至今我都保留著證據，這已經違反了代言合約！公司是可以提告的。這是藝人最基本的職業道德，他會不知道嗎？不能這個也賺，那個也要賺吧？」

▲粿粿「與事實不符」…王子光速認了！　律師劃重點：就是承認聊騷。（圖／翻攝自王子IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲粿粿（左）爆出軌王子（右）。（圖／翻攝自王子IG）

吳紹瑜指出，當時快500萬元的品牌代言費，加上原本安排好的行銷排程通通都要撤回，導致公司不僅金錢損失，還有一大筆資金卡住，一度陷入危機，「那時我不但沒有求償違約金，還依照比例支付了代言費，包含協商的那個月，最後才完成解約。」

吳紹瑜解釋，當時沒有爆料這件事，是覺得王子從棒棒堂出道，還要替父親償還債務，一路走來很不容易，不願損害王子形象，影響對方未來要接的代言和業配，而現在之所以說出這件事，「是因為他已經把自己毁掉了！我對於出軌、當人婚姻的第三者、沒有邊界感的人非常厭惡，必須讓大家知道。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
隨時待命！大谷翔平願為道奇中繼出戰：我準備好了
Fed「曖昧降息」美股分歧！輝達市值破5兆美元　台積電ADR

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北教大型男教授爆偷吃人妻　教育界大咖點名「這群女老師」該檢討

粿粿曾自信喊「不會出軌」　當場被星座專家打臉

坣娜生前最後一場演唱會！　「怕身體撐不住」內幕曝

禁宰運延長10天！台北最強水餃店今起店休　多家名店暫停營業

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口「沒職業道德」

快訊／2縣市大雨特報　今晚再變天

別被騙了！一張圖看下波變天更冷「猛降10°C」　轉雨濕5天

重訓完吃這款優格「比乳清更好」！專家曝最新研究：助肌肉恢復

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照　網朝聖：2022年哇賽

粒線體損傷恐害腎臟「缺電」！腎臟醫教4招充電：別喝含糖飲料

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

潘瑋柏宣傳到一半「開煮泡麵」　護食怕工作人員搶：只有買一包？

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

被「地雞主」追暴紅　黑絲OL胸狠辣照曝光　本尊現身親回男朋友條件

北教大型男教授爆偷吃人妻　教育界大咖點名「這群女老師」該檢討

粿粿曾自信喊「不會出軌」　當場被星座專家打臉

坣娜生前最後一場演唱會！　「怕身體撐不住」內幕曝

禁宰運延長10天！台北最強水餃店今起店休　多家名店暫停營業

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口「沒職業道德」

快訊／2縣市大雨特報　今晚再變天

別被騙了！一張圖看下波變天更冷「猛降10°C」　轉雨濕5天

重訓完吃這款優格「比乳清更好」！專家曝最新研究：助肌肉恢復

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照　網朝聖：2022年哇賽

粒線體損傷恐害腎臟「缺電」！腎臟醫教4招充電：別喝含糖飲料

北教大型男教授爆偷吃人妻　教育界大咖點名「這群女老師」該檢討

坣娜「癌王」胰臟癌病逝　醫示警「3類食物」

排名賽高承睿漏列種子　桌球協會急公告：男子組今重新抽籤

補強朱育賢、陳子豪後　味全再進自由市場？「將進行整體評估」

日媒爆西武獅鎖定林安可 若確定行使海外FA將掀搶人大戰

川普：憲法不允許他角逐第3任總統　直嘆真可惜

隨時待命！大谷翔平願為道奇中繼出戰：我準備好了

普丁宣布「末日武器」海神核魚雷成功！　引發毀滅性放射海嘯

出門前花10分鐘做4件事「喚醒身心」　一整天都很有精神

Gary老婆真的很會穿！10套私服解析　皮外套、紗裙、球鞋搭出高級感

【這團太會演】萬聖節最強雲霄飛車扮裝現身！全員抖動＋俯衝神還原

生活熱門新聞

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」　網朝聖3年前照

懶人包看傻！眾人見「最後一根稻草」也氣炸

快訊／2縣市大雨特報　今晚再變天

重訓完吃這款優格比乳清更好！專家曝新研究

粿粿不提出軌關係「王子卻認了越界」！網猜內幕

王子否認破壞家庭！作家：你就是第三者

黑絲OL被雞追爆紅！公雞悲慘身世意外曝光

「粿粿出軌好友」2個月前就爆出！他轟：虛偽人設

粒線體損傷恐害腎臟缺電！醫教4招保養

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

建議粿粿跟家寧組團！網紅：黑紅也是紅

工作都是排休制！小情侶發現「1好處」

雲林驚見「巨大烏賊」狂噴黑煙　追上竟是坦克

更多熱門

相關新聞

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」　網朝聖3年前照

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」　網朝聖3年前照

男星范姜彥豐今（29日）在社群平台公開影片，指控妻子粿粿在婚姻期間與王子（邱勝翊）發生不正當關係，導致兩人3年婚姻破裂。消息曝光後，網友陸續在網路上挖出粿粿與王子過往的親密互動，其中一張3年前耶誕節的合照成為焦點，被認為是「神預言」，引發熱烈討論。

蔡瑞雪聲援范姜彥豐

蔡瑞雪聲援范姜彥豐

獨家／王子遭爆2月和席惟倫同遊日本　

獨家／王子遭爆2月和席惟倫同遊日本　

建議粿粿跟家寧組團！網紅：黑紅也是紅

建議粿粿跟家寧組團！網紅：黑紅也是紅

王子好友王心恬遭追問…表情尷尬

王子好友王心恬遭追問…表情尷尬

關鍵字：

王子粿粿出軌婚外情

讀者迴響

熱門新聞

粿粿3年前答應求婚照被挖！

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

坣娜胰臟癌逝　醫嘆「癌王」發現就晚期：5症狀要小心

獨／坣娜死因曝光「是胰臟癌」！　低調封鎖死訊親友崩潰

獨家／王子遭爆2月和席惟倫同遊日本　

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」　網朝聖3年前照

蔡瑞雪聲援范姜彥豐

粿粿沒洗澡「突襲王子房間」！

看似冷漠「其實是慢熱」星座

孩童1萬怎麼領？　一張圖看懂3方式

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」

粿粿談判離婚過程疑曝光

普發1萬元464萬人直接入帳！　11類人免登記

快訊／歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

更多

最夯影音

更多
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面