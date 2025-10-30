王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口「沒職業道德」

記者柯沛辰／綜合報導

男星范姜彥豐與前啦啦隊女神粿粿結婚3年，29日卻指控妻子出軌「棒棒堂」王子邱勝翊，引發關注。對此，萬然生技創辦人吳紹瑜爆料，她7年前曾找王子代言產品，怎料王子擔任品牌代言人期間，竟接下同性質的業配，「王子的感情世界，就跟他在工作上的態度一樣『沒有職業道德』。」

吳紹瑜表示，當時她找王子邱勝翊擔任萬然生技的品牌代言人，但王子卻在代言的3個月內接了同質性保健食品的業配，「看到影片時我真的氣炸了！至今我都保留著證據，這已經違反了代言合約！公司是可以提告的。這是藝人最基本的職業道德，他會不知道嗎？不能這個也賺，那個也要賺吧？」

▲粿粿（左）爆出軌王子（右）。（圖／翻攝自王子IG）

吳紹瑜指出，當時快500萬元的品牌代言費，加上原本安排好的行銷排程通通都要撤回，導致公司不僅金錢損失，還有一大筆資金卡住，一度陷入危機，「那時我不但沒有求償違約金，還依照比例支付了代言費，包含協商的那個月，最後才完成解約。」

吳紹瑜解釋，當時沒有爆料這件事，是覺得王子從棒棒堂出道，還要替父親償還債務，一路走來很不容易，不願損害王子形象，影響對方未來要接的代言和業配，而現在之所以說出這件事，「是因為他已經把自己毁掉了！我對於出軌、當人婚姻的第三者、沒有邊界感的人非常厭惡，必須讓大家知道。」