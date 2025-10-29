夫邀「交換伴侶」還私約巨乳妹　妻受不了提告求償50萬

記者黃翊婷／綜合報導

南部一名人妻控訴，丈夫阿東（化名）近2年間不斷嫖妓、外遇，甚至在交友軟體上約砲、要求進行交換伴侶等特殊行為，讓她無法接受，因而決定對丈夫提告求償50萬元。雖然阿東矢口否認，但法官檢視LINE對話紀錄、社交帳號內容之後，並未採信他的說詞，日前判他應賠償妻子10萬元較為適當。

▲阿東否認外遇、約砲，但未獲得法官採信。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，丈夫在去年和今年間不斷嫖妓、外遇，甚至在交友軟體上佯裝單身，向多名女性傳送曖昧訊息、約砲，還加入特定網路社團，要求她配合進行交換伴侶等特殊行為，後來又經常帶異性回家過夜，種種行為顯然已經侵害到她的配偶權，因而決定提告求償50萬元。

阿東則辯稱，那都是5年前的事了，當時他工作壓力大，才會上網和其他人聊天，但他從來沒有帶異性回家過夜，只有一次是帶一名女子去看要出租的房子，夫妻倆因為這些事情吵過架，他就沒有再上網找人聊天了。

不過，法官檢視阿東的LINE對話紀錄，發現他曾傳訊息給一名女網友，內容不僅提到「妳介紹一定優的」，還要求提供三圍，對方不僅提供照片、三圍、價碼、地點，甚至標榜「巨乳、功力一流」。

而在阿東的社交媒體帳號中，他在關係狀況欄位選填「開放式關係」、「單身」，與多名女子聊天時，也都是先稱讚對方「長相甜美氣質出眾」，再表明自己是單身，想要交朋友。

法官表示，如果阿東沒有與其他女性相約進行性交易，為何需要對方自報三圍、提供照片、討論費用及地點，可見他在婚姻關係存續期間嫖妓一事，應屬真實；另外，他也確實佯裝單身身分在網路上與多名女子聊天，雖然可能未達實際相約見面的程度，但他是以約會交往為前提展開聊天，顯然已經踰矩。

法官認定阿東的行為確實破壞了夫妻的婚姻生活及家庭圓滿，考量到夫妻雙方的身分、經濟收入等因素之後，最終判他應賠償妻子10萬元較為適當，全案仍可上訴。