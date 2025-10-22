新竹人妻約同事「明天打3砲」：看誰先壞掉　綠帽夫怒告求償

▲新竹人妻偷吃男同事被抓包。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名人妻琳琳(化名)偷吃男同事，傳訊男同事約戰「明天打3砲」、「看誰先壞掉啊」，被丈夫抓包兩人姦情，男同事因而和人夫簽立和解協議，內容承認2個月間和琳琳上床3次，丈夫憤而和琳琳協議離婚，並將她告上法院。新竹地院審理，法官判琳琳侵害配偶權屬實，要賠30萬元。可上訴。

人夫控訴，他和妻子琳琳婚後育有2名子女，2024年他查看琳琳的手機，發現她和男同事阿浩發生婚外情，兩人傳了許多有性暗示的訊息，經他質問，琳琳承認和阿浩於同年4到6月間上床多次，還在阿浩租屋處過夜，他聽了精神大受打擊，同年9月20日兩人經法院調解離婚，並提告對琳琳求償40萬元。

人夫提出琳琳和阿浩的訊息為證，內容為琳琳說「明天打3砲」、「我認真」、「看誰先壞掉啊」、「不限時，這樣可以嗎」，阿浩表示「平常一砲妳就投降了」、「還是一砲只能5分鐘，妳這樣打10砲都可以」、「怎麼突然大放送，有鬼」。

還有阿浩表示「我說，如果，男生遇到，像妳這樣會○吹生理反應的，是興奮的，不是成就感」，琳琳說「想辦法讓○吹回來啊」，阿浩回「妹妹的遠房親戚」，兩人還大聊性愛地點和姿勢，包含「那妳更不能坐沙發耶，沙發很傷腰」、「那坐你身上」、「妳坐桌上，男生站著從妳前面來」、「我就說有很多姿勢還沒解鎖吼，就怕妳尾椎痛」、「出頭金賊」、「不含前戲至少都1小時以上…」等性愛話題。

全案審理時，琳琳辯稱丈夫翻拍的臉書訊息並非來自她，她並沒有使用該臉書暱稱，對話語氣也和她平時言談風格不同，且她和阿浩只是普通同事，互動都基於工作需求，她和丈夫離婚的原因是受到家暴，並非外遇導致。

不過法官不採信琳琳的說法，指出阿浩已經另案判決認定，他因與琳琳發生婚外情而和人夫簽立和解協議，裡面承認和琳琳於前年5、6月間發生3次性關係等情，判定琳琳確實侵害配偶權，審酌雙方身分、地位、經濟能力、侵害時間長短等，判琳琳要賠償30萬元。