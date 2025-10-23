法官愛上新婚女法助理遭啟動調查　律師夫提告曝超心痛過程

▲男法官不倫已婚女法助，被自家人認定侵害配偶權判賠。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

司法圈婚外情風暴！北市某法院蘇姓女法助新婚4個月，就透過交友軟體認識台中法院蔡姓男法官，2人不僅相約出遊、擁抱親吻，還互傳裸照、發生性行為。律師丈夫事後提告侵權求償250萬元，士院除判准離婚外，也認蔡、蘇行為已侵害配偶權，判2人連帶賠償50萬元精神慰撫金，另就婚姻破裂部分，蘇女還須另賠20萬元。

《ETtoday新聞雲》今年2月獨家揭露這起震撼司法圈的婚外情風暴，近日一審判決出爐。長相亮麗的蘇姓女法助，2024年7月7日與律師丈夫在五星級飯店舉辦盛大婚禮，親友到場祝賀，一度被視為「人生勝利組」。然而婚後僅4個月，她便在交友軟體上認識30歲左右蔡姓法官，2人迅速陷入不倫戀情。

2人不僅多次外出約會、擁抱親吻，甚至發生性行為、互傳裸照。當丈夫戳破婚外情時，蘇女冷冷說出「從來沒有愛過你」，並坦言結婚只是因為他對她很好，這句話徹底擊碎了丈夫的心，也成了婚姻破裂的最後一根稻草。

蘇女出庭時坦承外遇，並表示同意離婚，但也反控丈夫「控制欲強」，主張對方婚後要求她下班一定回家、做家事，甚至不准和朋友見面。她認為這段婚姻早就有問題，責任不全在自己。但承審法官認為，她婚後僅4個月即出軌，且對丈夫說出冷酷言詞，破壞婚姻情節重大，難以以「婚姻不合」作為免責理由。

士院審酌，蘇女丈夫為律師，月收入約15萬元；蘇女為法官助理，月薪約6萬元；蔡姓法官月薪約10萬元。綜合3人身分地位與經濟能力後，認定蘇女與蔡姓法官共同侵害丈夫的配偶權，判2人連帶賠償50萬元精神慰撫金。此外，在離婚訴訟中，蘇女還須另行單獨賠償20萬元。

所謂「連帶」，是指丈夫可以向蘇女請求全額賠償，也可向蔡姓法官請求，2人再自行內部分攤。換言之，蘇女的賠償責任最低20萬元、最高可能達70萬元；蔡姓法官則需共同負擔侵權部分的50萬元。（律師另向蔡男提告求償部分，另案審理）

由於案件涉及現職法官，台中法院已成立專案調查小組，並啟動法官自律程序，後續將送交自律委員會釐清責任。對此，律師也低調回應，正在考慮是否提起二審上訴，但坦言「上訴也是一段折磨」。雖未多言，但語氣中透著無力與心碎，令人相當不捨。