聯合國士兵搭機前車禍需要醫藥費　警方識破詐團越南帳號

▲▼ 民眾遭謊稱聯合國軍人網路加好友行騙醫藥費，水上分局員警臨櫃阻詐成功 。（圖／水上分局提供）



記者翁伊森／嘉義報導



水上分局水上聯合所警員謝亞秦、警員朱晏頡，日前服擔勤務，接獲銀行行員通報疑似有民眾遭詐騙欲匯款，亟需警方協助。警方接獲報案立即派員前往，經了解陳姓民眾(年約47歲)稱有一名臉書暱稱「吳成翰」的人主動加入她的LINE好友並與其交友聊天，對方再提供自己的Line ID給陳女加入。

陳女向警方表示，對方稱自己是一名聯合國派往土耳其軍隊的士兵，這個月要來臺灣找陳女約會，向陳女稱要去搭飛機的路上發生車禍，現在在醫院住院治療，並向陳女稱自己醫藥費不夠，需要陳女先借他新臺幣10萬元，對方提供一組越南的銀行帳號給陳女匯款，緊張之下，陳女隨即至銀行欲臨櫃匯款，所幸行員發現異狀通知警方，經警方向陳女表示這是詐騙集團慣用詐騙手法，陳女這才恍然大悟，感謝警方及行員協助攔阻詐騙避免其損失。



水上分局呼籲，不要相信任何從未見面的網路交友，詐騙集團善於利用人性弱點噓寒問暖，佯稱外國醫生、企業家、軍官等等身分誘騙匯款，民眾務必提高警覺，遇到類似情況可撥打165反詐騙專線或向警方求證，以免落入詐騙圈套，「多一分警覺，少一分損失」。