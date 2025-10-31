假KTV真毒窟藏匿大社工業區　警破獲越南移工大型毒趴逮38人

▲▼高雄大社工業區小吃部變身越籍毒趴KTV，警攻堅逮38名越南籍男女。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市政府警察局為淨化社會治安，強力掃蕩毒品犯罪。高雄市政府警察局刑事警察大隊偵三隊於今（114）年8月間接獲情資，鎖定大社工業區附近一處小吃部，發現其已改變營業型態，暗中經營「越式KTV」，專門提供越南籍移工舉辦毒品轟趴。

儘管該場所位處大馬路邊，但平時卻大門緊閉，行事隱密，顧客均須由後門進出，試圖躲避查緝。高雄市警察局對此高度重視，立即統合仁武分局、左營分局、保安警察大隊，並會同內政部移民署南區事務大隊高雄市專勤隊，共組專案小組，展開多日探查與佈署。

專案小組掌握時機後，隨即採取強勢攻堅行動，破門而入。現場數十名男女在驚慌中試圖逃竄，多人更嘗試從防火巷攀爬逃逸，與專案同仁對峙僵持了近半小時，最終才全數束手就擒。警方在現場共查獲38人，起出毒品30包，經清查身分，發現其中有4人屬於逃逸、逾期居留或失聯的越南籍人士。

▲高雄大社工業區小吃部變身越籍毒趴KTV，警攻堅逮38名越南籍男女並查扣毒品。（圖／記者吳世龍翻攝）

全案詢問後，警方依《毒品危害防制條例》與《入出國及移民法》，將黃姓主嫌（39歲）、武姓（24歲）、裴姓員工（20歲）及35名在場顧客，分別移送橋頭地檢署及移民署南區事務大隊高雄市專勤隊偵辦。其中，黃姓主嫌經檢方聲請羈押獲准。