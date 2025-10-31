　
社會 社會焦點 保障人權

高雄重大竊案！嬤離家5小時小偷闖空門搬走保險櫃　損失260萬

▲▼ 高雄市警察局小港分局。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市警察局小港分局轄區發生重大竊案。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市小港區鳳西街驚傳重大竊案！一名79歲王姓阿嬤於10月30日下午出門5小時，返家後竟發現家中保險箱整個被搬走，內有金鍊、現金與定存單等財物，損失金額估達240萬元。家屬氣得直呼：「白天竟能闖進家裡搬走保險箱，左右都沒監視器，這樣怎麼安心住！」

根據了解，王姓阿嬤平日獨居，當天下午3點外出，晚間8點返家時赫然發現屋內被翻得凌亂，整個保險箱都被搬走，警方接獲報案後趕赴現場採證，初步判定竊嫌疑似趁光天化日、住戶外出時潛入行竊。

家屬在網路po控訴，奶奶住在這個社區數十年，期間已遭竊十多次，幾乎每次報案都沒有結果，「這次連保險箱都整個搬走」他們痛批，這條街完全沒有公共監視器，「裝設監視器不是口號，是保障居民安全的基本措施」。

警方回應，證實民眾遭竊，損失約16萬元現金及定存單200萬，不過過被害人家屬估算的金額還少了20多萬，警方強調已採跡證送驗比對中。初步調查，民眾已上鎖大門未遭破壞，並強調周邊路口有監視器，但未錄到有助破案的畫面，警方並強調，「查該路段自112年迄今，受理報案竊盜計有1件，並無民眾所述數十件情事，特此澄清」

事件曝光後，引發鄰近居民關注，不少人也紛紛出面反映該區治安狀況長期堪憂。民眾表示：「這條路白天人不多，兩邊又沒裝監視器，難怪竊賊敢白天搬保險箱！」網友開酸‘表示，這起事件不是單一個案，而是整條街居民共同的恐懼，「如果今天被偷的是議員或立委的家，晚上就破案了吧？」「沒監視器想積極也沒辦法！」

10/29 全台詐欺最新數據

463 2 2795 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

竊案高雄社區監視器警方小港重大竊案保險櫃

