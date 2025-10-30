　
社會 社會焦點 保障人權

女房客遭房東代理人逞慾！半夜驚醒「人在路邊」崩潰反抗

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲女房客與房東代理人相約吃宵夜，沒想到2度遭到侵犯。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

台北市一名房東代理人阿文（化名）約女房客小悅（化名）吃宵夜，沒想到他竟趁著小悅在車上熟睡時，伸出狼爪逞慾。士林地院審理後，依照強制猥褻罪，判阿文1年2個月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿文與小悅因為租屋問題結識，2人2023年9月間相約外出吃宵夜，由阿文駕車搭載小悅。怎料小悅僅想單純吃飯，阿文卻心懷不軌，趁著人在車上時，將車輛開至某飯店的停車場內，並且從駕駛座環抱熟睡的小悅，嚇得對方趕緊反抗，並且直接下車。

阿文遭到拒絕後仍舊不死心，又提議上陽明山吃宵夜、看夜景，小悅當下並未想太多，於是又上了車。怎料吃完宵夜、返回租屋處的途中，阿文眼見小悅又睡著，竟再度將車輛停放在雙溪路上，並且故技重施、伸出狼爪。

小悅又一次遭受侵犯，嚇得不斷喊出「不要碰我」，並且不斷抵抗，但阿文不予理會，仍舊強行觸碰她的上半身、下半身私密處得逞。

▲▼示意圖,社會,性侵,暴力,成人,女,女孩,挫折,哭,焦慮,獨,悲傷,鬱悶,暗,孤單,創傷,情緒,哭,情緒,電腦,色情,片子。（圖／123RF）

▲女房客與房東代理人相約吃宵夜，沒想到2度遭到侵犯。（示意圖／123RF）

為了脫離噁男的魔爪，小悅藉故要去三重找友人，並且透過通訊軟體求救，最終成功脫身。返家後小悅情緒相當激動，向姊姊哭訴「阿文超噁心」，但因為半夜在偏遠的路邊，實在不敢一個人逃跑，甚至連續洗了2、3次澡，也不敢再睡覺。

等到姊姊起床以後，小悅央求陪同報警，並且又在警局崩潰大哭，服藥以後情緒才稍微舒緩，但原先的身心症狀也變得更加嚴重。

對此，阿文則表示，當下2人有聊天，因此判斷小悅是清醒的狀態。且在伸手觸碰的過程中，小悅並未反抗，所以才會更進一步。

士林地院衡量全案的情況，審酌小悅指證歷歷，最終不採信阿文的說法，依照強制猥褻罪，判處1年2個月有期徒刑，全案仍可上訴。

10/28 全台詐欺最新數據

447 1 8243 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

空氣、道路真是甜的　台南考古出土清代「糖碎」修成道路

台北強制猥褻性侵案法院判決房東代理人

