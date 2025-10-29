周玉蔻罵醜又髒　王世堅喊「敬老尊賢」：不評論極少數沒格調老太太

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

在民進黨首波2026年4縣市長選戰提名名單拍板後，各界也矚目民進黨在台北將會由誰參選。對此，媒體人周玉蔻今（29日）表示，民進黨「很多地方都選不上」，且台北市長派誰都不會贏。對於許多網友敲碗要派王世堅，周玉蔻回說「堅個屁，醜又髒喔」。對此，王世堅受訪時表示，「我只評論有格調的人，我對老太太一向敬老尊賢，極少數沒有格調的老太太，可能掃把掉了就慌了，所以我不評論」。

周玉蔻發文表示，「民進黨會提名沈伯洋參選台北巿長嗎？我猜不會！這個黨現在的頭頭們完全缺乏想像力！支持者更嚴重」反正民進黨提名誰選台北市都選不上！不如打一場態度戰。該文一出，引起網友熱烈討論，有網友認為「苗博雅比較適合」，周玉蔻親自回覆「我不同意」。也有網友提到近期聲量極高的王世堅，周玉蔻批評「他敢！」、「嘔吐」。

對此，王世堅表示，他一向不評論她，只評論有格調的人，他對老太太一向敬老尊賢，絕大多數老太太都在家含飴弄孫、頤養天年，極少數沒有格調的老太太，可能掃把掉了就慌了，因為掃把是她維生的功能，可以騎著掃把到處亂飛，所以他不評論，何況他根本沒有選市長規劃跟打算，完全沒有。

至於周玉蔻點名沈伯洋會是好人選？王世堅回應，當然是啊，民進黨人才濟濟，包含徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜都非常適合，他們都是全能型的，黨有在規劃中，22縣市一定讓最強的出來跟其他黨比一比，讓選民決定，相信每個黨提名原則都是讓最強的出來，樂見這樣的情況，這蠻好的。

傳出本周吳怡農會遞交參選意願書，有機會上演雙帥對決？王世堅認為，很棒，這是很好的話題，雙帥對決，或者像高嘉瑜，那就是俊男跟美女對決，徐國勇、莊瑞雄也都很有才幹、法律專業，可以讓選民看到民進黨有這麼多好人才，之所以還沒有推出來，是因為要挑出最好的，讓最強的出來，這才是正確。

至於是否會在期限前遞交參選意願書？王世堅連忙說，完全不，也不知道有什麼意願書，「我完全不敢想」，因為黨一定會讓最強的出來，22縣市都一樣，一定是讓22縣市最強的出來，「所以我絕對不敢」。

至於中國公安局立案調查說沈伯洋分裂國家一事，王世堅表示，他們這麼做那是他們的權利，但這麼做等於干涉台灣的內政，「你管好你們自己家的事嘛，那我們自己台灣管好我們自己」，沈伯洋也好、其他被他點名的也好，人家能夠在台灣的政壇立足，一定是獲得台灣選民的認同，這是台灣民主制度，能夠出來帶領政治的，一定都經過選民的認同，「干你中共什麼事啊？」

王世堅指出，中共就隨便講講，像夢囈一般啊，他要夢囈，那愛講什麼就去講吧，各自管好各自的事嘛，中共難道都沒事了嗎？沒有聽到他們中國那麼多人民對於生活、對於政治的不滿嗎？這些都是他們該去解決的問題，怎麼會撈過界，來管台灣這邊？台灣人民自己會決定，不勞他們在這邊說三道四。