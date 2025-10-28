　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

搧羅智強耳光遭判「拘役10天」　邱議瑩認錯：未來會更謹慎

▲▼ 羅智強遭邱議瑩用扇子賞巴掌 。（圖／國民黨立委羅智強提供）

▲羅智強遭邱議瑩用扇子賞巴掌 。（圖／國民黨立委羅智強提供）

記者賴文萱／高雄報導　

民進黨籍立委邱議瑩去年5月在國會上因不滿國民黨籍立委羅智強直播議事，對其出言恫嚇並用紙扇打臉，引發法律訴訟。檢方以強暴侮辱罪起訴，台北地院提及邱議瑩有摑掌前例一事，最終以強暴侮辱罪判處，可上訴。對此，邱議瑩今日受訪承認自己當時犯下的錯誤，未來行為會更加謹慎。

針對拿扇子對羅智強搧耳光遭判拘役10天，邱議瑩今日表示，當時在立法院裡頭，她的行為的確有失當，但是因為在處理再生醫療法的過程裡頭，其實經歷非常多的挫折，那在最後的那一刻遇到這樣的阻撓，她必須承認自己當時犯下的錯誤。

邱議瑩說，也謝謝法官能夠體察到當時的情境，對她從輕量刑，這一點她完全接受，她希望未來自己的行為上面能更加謹慎，也感謝法官看到了她在再生醫療法上推動的努力。

▲▼ 對羅智強搧耳光遭判「拘役10天」　邱議瑩認錯：未來行為會更謹慎 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲對羅智強搧耳光遭判「拘役10天」，邱議瑩認錯：未來行為會更謹慎 。（圖／記者賴文萱翻攝）

回顧這起事件發生於2022年5月28日，立法院討論《立院職權行使法》相關法案時，邱議瑩注意到羅智強在議場內用手機全程直播，隨即走向羅智強，並用台語質問「你是沒被打過喔？」接著拿紙扇打了他一巴掌。羅智強不滿遭侮辱，事後提出民事及刑事告訴，要求法律制裁。

民事部分，台北地院日前判決邱議瑩需賠償羅智強20萬元，賠償金已全數支付。刑事方面，檢方認定邱議瑩的行為構成強暴公然侮辱罪，並指出她身為民意代表未能以身作則，反而在國會使用暴力，損害議事風範。考量到邱議瑩已自白認罪並賠償，檢方於上月4日提起訴訟並請求簡易判決。

台北地院審理後認為，邱議瑩的行為不符合理性問政的原則，並提到她早年曾因不滿藍委李慶華的言論掌摑對方而被判拘役30天，卻未汲取教訓。法院考量她認罪態度良好，事後在社群媒體承認錯誤，並考慮她多年來致力推動醫療法案的動機，最終以強暴侮辱罪判處拘役10日，可折算罰金，每日1千元，仍可提出上訴。

【傷害性不大侮辱性極強】姊一出門就臉歪嘴斜！　竟是妹用保鮮膜設下超狠陷阱

邱議瑩搧耳光遭判拘役10天　羅智強：很欣慰她成為有前科的人

邱議瑩搧耳光遭判拘役10天　羅智強：很欣慰她成為有前科的人

民進黨立委邱議瑩去年5月在立法院與國民黨立委羅智強發生口角，一氣之下，直接搧羅耳光，羅事後開告，今刑事判決出爐，邱議瑩遭拘役10天。對此，羅智強今（28日）指出，邱議瑩是暴力第一，橫行霸道在高雄半邊天，很欣慰她被判拘役，成為有前科的人。

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

「沒有蔣中正解放軍早渡海佔領」　羅智強：應該謝謝蔣公和國民黨

「沒有蔣中正解放軍早渡海佔領」　羅智強：應該謝謝蔣公和國民黨

柯志恩掛看板「這柯不一樣」　親解答哪裡不一樣

柯志恩掛看板「這柯不一樣」　親解答哪裡不一樣

高市長2026選舉起手式！柯志恩放話：哪裡跌倒哪站起

高市長2026選舉起手式！柯志恩放話：哪裡跌倒哪站起

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

