搧羅智強耳光遭判「拘役10天」　邱議瑩認錯：未來會更謹慎

▲羅智強遭邱議瑩用扇子賞巴掌 。（圖／國民黨立委羅智強提供）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨籍立委邱議瑩去年5月在國會上因不滿國民黨籍立委羅智強直播議事，對其出言恫嚇並用紙扇打臉，引發法律訴訟。檢方以強暴侮辱罪起訴，台北地院提及邱議瑩有摑掌前例一事，最終以強暴侮辱罪判處，可上訴。對此，邱議瑩今日受訪承認自己當時犯下的錯誤，未來行為會更加謹慎。

針對拿扇子對羅智強搧耳光遭判拘役10天，邱議瑩今日表示，當時在立法院裡頭，她的行為的確有失當，但是因為在處理再生醫療法的過程裡頭，其實經歷非常多的挫折，那在最後的那一刻遇到這樣的阻撓，她必須承認自己當時犯下的錯誤。

邱議瑩說，也謝謝法官能夠體察到當時的情境，對她從輕量刑，這一點她完全接受，她希望未來自己的行為上面能更加謹慎，也感謝法官看到了她在再生醫療法上推動的努力。

▲對羅智強搧耳光遭判「拘役10天」，邱議瑩認錯：未來行為會更謹慎 。（圖／記者賴文萱翻攝）

回顧這起事件發生於2022年5月28日，立法院討論《立院職權行使法》相關法案時，邱議瑩注意到羅智強在議場內用手機全程直播，隨即走向羅智強，並用台語質問「你是沒被打過喔？」接著拿紙扇打了他一巴掌。羅智強不滿遭侮辱，事後提出民事及刑事告訴，要求法律制裁。

民事部分，台北地院日前判決邱議瑩需賠償羅智強20萬元，賠償金已全數支付。刑事方面，檢方認定邱議瑩的行為構成強暴公然侮辱罪，並指出她身為民意代表未能以身作則，反而在國會使用暴力，損害議事風範。考量到邱議瑩已自白認罪並賠償，檢方於上月4日提起訴訟並請求簡易判決。

台北地院審理後認為，邱議瑩的行為不符合理性問政的原則，並提到她早年曾因不滿藍委李慶華的言論掌摑對方而被判拘役30天，卻未汲取教訓。法院考量她認罪態度良好，事後在社群媒體承認錯誤，並考慮她多年來致力推動醫療法案的動機，最終以強暴侮辱罪判處拘役10日，可折算罰金，每日1千元，仍可提出上訴。