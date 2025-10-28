南港最大都更案「台鐵棟大樓」今上梁　117年底完工

▲南港區最大都市更新案、台鐵棟大樓今舉辦上梁典禮儀式。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵公司推動南港最大都更案「台北市南港調車場都市更新案」，今(28日)舉行「台鐵棟大樓」上梁典禮，象徵工程進度邁入新里程，台鐵公司表示，全案預計117年底完工。

「台北市南港調車場都市更新案」基地面積約1.64萬坪，南側緊鄰市民大道，地處松山與南港車站之間，坐落於「台北東區門戶計畫」核心軸帶上，周邊包括聯強國際大樓、台北流行音樂中心、南港商三公辦都更案及四鐵共構的南港車站等重要設施，區位條件優越、交通便捷。

台鐵公司表示，此案於104年由台鐵公司與南港國際一、國際二股份有限公司簽約，該公司為國泰人壽保險公司合作成立之特許公司。雙方透過公辦都更攜手開發，總樓地板面積超過15萬坪，規劃包括商場、辦公、住宅、旅館及公益設施等多元複合用途園區，總投資金額逾300億元，完工後整體開發價值可望突破1000億元。

該案以「綠意、串聯、共享」為設計理念，一樓設置綠化廣場，串連玉東公園與新新公園，延伸城市綠帶，營造市民親近自然的綠色生活環境。

2至4樓規劃商業空間，並以空橋跨越基地中央12公尺道路，促進人流與商圈活絡；5樓打造大型綠意平台，作為全區共享的開放休憩與餐飲空間，提供多元交流場域。

台鐵公司表示，透過公私協力推動都市更新，不僅能有效提升整體環境品質，更可帶動區域發展；期盼「台鐵棟大樓」完工後，將成為南港新地標，兼具商業、辦公與休憩機能，帶動就業機會與經濟成長，展現嶄新城市風貌。