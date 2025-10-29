　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

控夫婚內出軌求償100萬！女因離婚協議「一約定」僅獲1/4賠償

▲▼情侶,夫妻,性行為,性交,約炮,約砲,上床。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲羅姓女子於112年9月間抓包丈夫出軌小三，憤而對兩人提出精神求償100萬元。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者潘鳳威／新北報導

新北市羅姓女子指控前夫小楷(化名)在婚姻尚未結束時，與女子阿麗(化名)發生親密關係，嚴重傷害她作為配偶的尊嚴與精神，向兩人求償新台幣100萬元。法院審理後，認定阿麗確有侵害羅女配偶權的行為，判賠25萬元及利息；至於前夫部分，因雙方離婚協議書中已約定放棄求償權，因此不必再負責。

判決書指出，羅女與小楷於民國91年結婚，於113年11月28日協議離婚。然而羅女指控阿麗明知小楷已婚，卻仍在112年9月間與其發展超越一般朋友關係的交往，兩人不僅互傳曖昧訊息，甚至發生性行為，導致她精神嚴重受創、暴瘦，並罹患環境壓力適應障礙，憤而提告兩人求償精神損害100萬元。

新北地院開庭審理，小楷與阿麗並未否認發生性關係，但辯稱婚姻早已名存實亡，應透過婚姻制度處理，不該用侵權行為求償。小楷更主張，離婚協議書中已明確放棄彼此的民事損害求償權，因此羅女的請求無效。

法官審理後認定阿麗明知小楷方已婚，仍與其發生性行為，嚴重構成對羅女配偶權的侵害，屬情節重大不法行為，應賠償其精神損害金50萬元。至於前夫小楷部分，因羅女在離婚協議中已放棄對他的求償權，故免除其賠償責任。

然而依「連帶債務」的法律規定，原本小楷與阿麗應共同負擔賠償，但既然羅女已放棄對前夫的求償，阿麗僅需負擔自己的一半，也就是25萬元。全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／男嬰遭丟排水溝亡　25歲生母落網
快訊／中職正式公告自由球員！　21位列A級
凌晨2點才睡！　大谷翔平挨轟懊悔：沒做到最理想
90歲嬤遭兒裝袋丟山坡　驗屍結果曝
快訊／豬瘟爆發後出國　「隔空看診」獸醫佐回來了
快訊／大谷翔平吞敗投！　藍鳥系列賽扳平
騙「18禁挑戰」有獎金　2正妹遭猥褻性侵
「知台派」任國台辦新發言人　經濟局長彭慶恩今首秀

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／半夜4點棄嬰屍「路人驚見Baby」　25歲生母宿舍落網

謊報遭搶500萬！真相竟是「黑吃黑奪贓款」　警追查一舉收網

全真瑜珈宣告破產！4千會員求償無門炸鍋　消保會代提團體訴訟

愛被詐碎！她陷「國際醫生」情網被騙171萬　士林所長出手抓人

少女沒錢付車資　色運將要求脫衣陪酒還亂摸！判3年10月定讞

棄屍解剖結果曝！90歲嬤遭兒裝袋丟嘉義山坡　無創傷待毒藥物鑑驗

北市圓山飯店樹木遭砍　怪男稱「洗完三溫暖太無聊」代價1.6萬

知名萬善堂被偷140萬！勾竊神明金牌+香油錢　落網喊：有擲筊

快訊／豬瘟爆發後出境「隔空看診」獸醫佐回國　立即遭檢調偵訊

控夫婚內出軌求償100萬！女因離婚協議「一約定」僅獲1/4賠償

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

快訊／半夜4點棄嬰屍「路人驚見Baby」　25歲生母宿舍落網

謊報遭搶500萬！真相竟是「黑吃黑奪贓款」　警追查一舉收網

全真瑜珈宣告破產！4千會員求償無門炸鍋　消保會代提團體訴訟

愛被詐碎！她陷「國際醫生」情網被騙171萬　士林所長出手抓人

少女沒錢付車資　色運將要求脫衣陪酒還亂摸！判3年10月定讞

棄屍解剖結果曝！90歲嬤遭兒裝袋丟嘉義山坡　無創傷待毒藥物鑑驗

北市圓山飯店樹木遭砍　怪男稱「洗完三溫暖太無聊」代價1.6萬

知名萬善堂被偷140萬！勾竊神明金牌+香油錢　落網喊：有擲筊

快訊／豬瘟爆發後出境「隔空看診」獸醫佐回國　立即遭檢調偵訊

控夫婚內出軌求償100萬！女因離婚協議「一約定」僅獲1/4賠償

AI行銷新革命！Google推出Pomelli　一鍵生成品牌內容

見證農村再生成果！花蓮從逆境中紮根　韌性+創意奪農再活力獎

浪花兄弟回來了！　隔15年合體掀爆回憶殺...周杰倫出手助陣

3歲童上鋪摔落反覆嘔吐　已「嚴重顱內出血」緊急開顱搶命

法第一夫人被誣指是男的　女兒：母親長期焦慮不敢上網

中央嗆罰！盧秀燕強硬回擊：賞罰有分　對400攤商未道歉祭補償

台股飆漲446點創28395新高！專家：不預設高點　留意聯準會態度

南港發展大躍進「昆陽接下一棒」　在地：重陽重劃區最受惠

再談「統一好處」　國台辦：台灣同胞在國際上「腰桿會更硬」

Lisa愛牌鼻通出包！驗出「微生物超標」　泰官方：快停用檢查編號

【大逃亡】緬軍重砲攻堅KK園區　上千人為求活命跳河出逃

社會熱門新聞

「北教大王力宏」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

美濃大峽谷地主石麗君丈夫拒捕　喝不明液體命危

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她「保時捷安太座」！

「北教大王力宏」後宮驚見女網紅！　最愛人妻原因曝

「北教大王力宏」5天床戰3女　極樂行程全被拍

竹南男勸違停遭暴打　父護子持麵包刀對峙

「北教大王力宏」回應劈腿12女　懷疑被裝追蹤器

即／燕子口堰塞湖恐潰決　緊急通報人車淨空

獨／信義雙屍情人視角出遊照曝　富商前男友憶笑容心碎

即／台中嬰連臍帶被丟大排亡　「菩薩」2字旁發現屍體

獨／信義豪宅雙屍穿著曝　手機解鎖查奪命人

更多熱門

相關新聞

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

台中地方法院近日審理一起同性婚姻配偶權侵害案，男子阿俊（化名）與伴侶阿忠（化名）依法登記結婚後，阿忠卻多次與第三者阿宏（化名）發生不正當關係，甚至與其他男子上演三人行。法院最終判決兩人須連帶賠償阿俊15萬元，阿忠另需單獨賠償20萬元，合計35萬元，全案仍可上訴。

法院判了！婚外男女出遊...共飲一杯飲料沒事　「飛吻」算出軌

法院判了！婚外男女出遊...共飲一杯飲料沒事　「飛吻」算出軌

搧羅智強耳光遭判拘10天　邱議瑩最新回應

搧羅智強耳光遭判拘10天　邱議瑩最新回應

準新郎婚禮完失聯！未婚妻隔年才知他已當爹

準新郎婚禮完失聯！未婚妻隔年才知他已當爹

港妹嫁台男3年就偷吃！尪見客兄喜歡做愛氣瘋

港妹嫁台男3年就偷吃！尪見客兄喜歡做愛氣瘋

關鍵字：

出軌精神損害法院判決婚姻背叛求償

讀者迴響

熱門新聞

「北教大王力宏」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

大谷翔平二刀流吞敗　藍鳥系列賽扳平

黑絲OL繳停車費被公雞猛追！飆髒話狂奔畫面曝

美濃大峽谷地主石麗君丈夫拒捕　喝不明液體命危

Energy「閃兵」代價近億元　他跌落神壇

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她「保時捷安太座」！

「北教大王力宏」後宮驚見女網紅！　最愛人妻原因曝

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！　范瑋琪曬律師聲明反擊

更多

最夯影音

更多
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀
鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面