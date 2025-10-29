控夫婚內出軌求償100萬！女因離婚協議「一約定」僅獲1/4賠償

▲羅姓女子於112年9月間抓包丈夫出軌小三，憤而對兩人提出精神求償100萬元。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者潘鳳威／新北報導

新北市羅姓女子指控前夫小楷(化名)在婚姻尚未結束時，與女子阿麗(化名)發生親密關係，嚴重傷害她作為配偶的尊嚴與精神，向兩人求償新台幣100萬元。法院審理後，認定阿麗確有侵害羅女配偶權的行為，判賠25萬元及利息；至於前夫部分，因雙方離婚協議書中已約定放棄求償權，因此不必再負責。

判決書指出，羅女與小楷於民國91年結婚，於113年11月28日協議離婚。然而羅女指控阿麗明知小楷已婚，卻仍在112年9月間與其發展超越一般朋友關係的交往，兩人不僅互傳曖昧訊息，甚至發生性行為，導致她精神嚴重受創、暴瘦，並罹患環境壓力適應障礙，憤而提告兩人求償精神損害100萬元。

新北地院開庭審理，小楷與阿麗並未否認發生性關係，但辯稱婚姻早已名存實亡，應透過婚姻制度處理，不該用侵權行為求償。小楷更主張，離婚協議書中已明確放棄彼此的民事損害求償權，因此羅女的請求無效。

法官審理後認定阿麗明知小楷方已婚，仍與其發生性行為，嚴重構成對羅女配偶權的侵害，屬情節重大不法行為，應賠償其精神損害金50萬元。至於前夫小楷部分，因羅女在離婚協議中已放棄對他的求償權，故免除其賠償責任。

然而依「連帶債務」的法律規定，原本小楷與阿麗應共同負擔賠償，但既然羅女已放棄對前夫的求償，阿麗僅需負擔自己的一半，也就是25萬元。全案仍可上訴。