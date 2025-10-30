花蓮救災28天餐費花近億　議員質疑誇張支出：縣府每天發3萬個便當？

▲花蓮縣府今年災害準備金、第一第二預備金使用彙整表。（圖／翻攝議員胡仁順臉書）



記者杜冠霖／台北報導

花蓮堰塞湖洪災造成死傷，災後各地「鏟子超人」以外，還有國軍、救災人員等人都投入救援，也有不少善款、物資進駐，當時還有義煮團進到災區，卻在食材運送時遭到刁難、採購便當放到發臭情形發生。根據今（30日）曝光的縣府提出的災害準備金動支案件彙整表上，救災28天日採購的便當費用就高達9166萬7040元，若以每個便當100元計算，共採購了91萬6670個便當，遠超過縣府公布數據，而根據預算表的所動支金額，平均每個受災戶會發8.5萬+6.5萬慰助金，也跟縣府日前公布的縣府1萬元＋捐款專戶4萬元，有所落差。

議員胡仁順表示，明天議會定期會展開，看了今年災害準備金、第一第二預備金使用彙整表，非常驚嚇。包含便當吃了近億元，10月22日決標的緊急採購便當經費，9月23日-10月7日共15天是花了1560萬元，每天平均採購1萬400個便當，當時縣府表示這包括國軍、救災人員、災民、志工們，我覺得是合理的。

胡仁順質疑，但現在我看到的是，截至10月20日共28天，縣府花了災準金9166萬7040元在救災工作相關人員便當餐盒等。若算每個便當100元，共採購了91萬6670個便當，每日平均超過3萬2千個便當。

胡仁順說明，以目前縣府公布過的數據，連假時一餐2.5萬個是最多的，平日約8千個。在還有慈濟、多個義煮團的情況下，為什麼會買到每天超過3萬2千個便當、花費近億元？

慰助金部分，胡仁順也提到，縣府慰助金發放是每戶5萬元，包括縣府1萬元＋捐款專戶4萬元。但縣府災準金動支了2億8千萬元在「受災民眾慰助金」中，若以3325戶算（賑災基金會最新擴大發放戶數），平均每戶是8萬4210元。而縣府捐款專戶則是提撥2億1857萬元作為慰問金，平均每戶是6萬5735元。錢呢？誰有拿到這麼多？

胡仁順表示，明天的一讀會後，議會請徐榛蔚縣長進行馬太鞍溪洪災專案報告，下午還有縣長施政報告，我會把這些明細問清楚。