「馬太鞍溪堰塞湖災後重建條例」經費上限300億　明天三讀

▲韓國瑜30日召集朝野協商，確定制定「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，並於明完成三讀。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者蘇晏男／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情釀19死，尤其光復鄉市區大面積遭泥流覆蓋最為嚴重。為協助災民復原家園，立法院今（30日）朝野黨團達共識，制定「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，經費上限達300億元，適用範圍以光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉等受災鄉鎮為主，除完成光復鄉「聚落型汙水處理中心」、「超級堤防」等外，其餘施行時間至116年3月31日止；另以附帶決議強調條例須照《原住民基本法》執行，解決當地原民部落憂心遷移問題。該條例草案預計明完成三讀。

立法院長韓國瑜30日下午召集朝野黨團，就國民黨團、藍委鄭天財各自提出的「樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例草案」、民進黨團提的「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例第四條、第五條及第十條條文修正草案」。朝野初步共識，以「制定案」處理堰塞湖災害並先行研商，丹娜絲特別條例修正部分再另行討論。

朝野黨團及列席行政院官員經約2小時討論，確定特別條例拿掉「樺加沙風災暨」、「潰壩」，名稱為「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，並有5項附帶決議。韓國瑜宣告，各黨團同意本案列入10月31日院會討論事項，於施政質詢前處理，完成三讀，並不提出復議。

該特別條例草案，朝野共識經費上限達300億元，施行期間自公布日施行至中華民國116年3月31日止，施行期間屆滿，得經立法院同意延長。不過列席的政委陳金德指出，整體重建原則上可116年底為期限，但有幾項無法，包括完成光復鄉「聚落型汙水處理中心」要花費5年、馬太鞍溪「超級堤防」，從原先10公尺寬增至50公尺，並外擴250公尺的疏洪道等。最後，朝野列入此考量，而規定第四條第一項第一款（該堰塞湖整治後續處理）、第二款第一目（農田復原、清運等相關）、第七款第一目至第三目（農田水利灌排系統等）施行至119年12月31日止。

對於條例名稱及條文內容都把「潰壩」拿掉，國民黨團總召傅崐萁表示，潰壩是事實不容爭議，國民黨團認為留著2字有其必要性，但基於朝野和諧及盡快讓草案三讀通過，對民進黨團及陳金德意見敬表尊重。而去除「樺加沙風災暨」方面，陳金德指出，行政院的修正案只侷限光復、鳳林、萬榮，其他相關提案加上「樺加沙」語意比較不明確，因為各縣市都有受災，所以希望集中在馬太鞍溪的受災鄉鎮。

另外，國民黨團版本及鄭天財提的版本中，第六條第二項寫明「中央政府、縣（市）政府得就災區安全堪虞之地，應與原住民者諮商取得共識，得劃定特定區域，限制居住，且應予符合前項之適當安置」，被當地原住部落質疑等於是替遷村鋪路，將族人剝離世居的土地。

此部分，國民黨在朝野協商時提修正動議移除，而民進黨團書記長陳培瑜表示，希望用主決議方式納入當地聲音，「因為部落非常多特性、文化跟我們不同」。傅崐萁強調，過去訂定相關法條時，幾乎對這部分會遺忘，所以很明確回應陳培瑜，特別關於部落地區，一定要按照《原住民基本法》辦理。

因此，朝野有共識的5項附帶決議中，其一是「依《原住民基本法》第23條及第32條規定，政府應尊重原住民族在生活方式、社會、經濟、組織、土地管理上自主權，除非立即且明顯危險，否則不得強制遷移族人；援此相關權責機關在推動中繼安置、永居政策或執行執法措施時，應以尊重族人生活選擇及土地利用模式為基本原則，更應依據土地權利保障，要求落實諮商，並取得當地族人同意並參與，並依實際現況與族人需求做妥適調整規劃，確保政策合法性及正當性」。