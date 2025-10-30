泰議員「穿粉紅泰服」進國會遭轟！　王太后逝世全場黑衣哀悼

▲泰國議員穿著鮮豔的粉紅色泰服出席國會投票。（圖／翻攝自泰國郵報）

記者王佩翊／編譯

泰國詩麗吉王太后逝世，全國進入哀悼期，根據規定，所有政府機關的公務人員必須著黑衣1年以示尊重，然而聯合力量為國黨（พรรคไทรวมพลัง）議員頌薩（สมศักดิ์ บุญประชม）卻在29日身穿粉紅色泰服出席國會會議，引發爭議。而該黨則在30日緊急發聲明道歉並澄清事件始末。

根據《泰國郵報》報導，烏汶府議員頌薩29日在其他議員均身著黑色西裝表達哀悼之際，獨自穿著粉色傳統服飾出席會議，立即成為輿論焦點，而他身著粉色鮮豔泰服在國會內的照片也立刻在網路上流傳。

泰國總理阿努廷25日在內閣會議後宣布，因詩麗吉王太后逝世，政府機關、國營企業及各級學校降半旗致哀30天，公務員及國營事業員工須著黑衣哀悼1年，民眾則建議著黑衣或素色服裝90天表達哀思，同時呼籲暫停各類娛樂活動和演唱會。

沒想到在全國為詩麗吉王太后哀悼期間，國會議員頌薩竟著粉色衣物出席重要國會會議。對此，頌薩所屬的聯合力量為國黨30日發表聲明，強調黨對君主制的忠誠，並為此事件可能造成民眾不快表達歉意。

聲明中指出，頌薩原定29日上午9時45分從烏汶府搭機抵達曼谷，但班機延誤近1小時，直到上午11時10分才抵達素萬那普機場，12時15分才趕到國會。而國會默哀儀式在上午11時08分舉行，頌薩因當時正在機場趕路，未能參與默哀儀式。

頌薩當日清晨穿著粉色泰服前往烏汶府視察泰柬邊界情勢及邊防道路建設工程，與軍方人員會面後，緊急趕回國會，進行重要法案的投票。但因為協調錯誤，準備好的黑色西裝未能及時送達，頌薩為了趕上重要法案投票，只能穿著原本的粉色絲綢上衣進入會場。

聯合力量為國黨強調，「頌薩僅在法案表決的短暫時間內穿著粉色上衣進入議場，因為今日出席人數不足，有流會風險。」該黨聲明指出，頌薩隨後立即更換適當的哀悼服裝，並參與會議直到結束。

不僅如此，聯合力量為國黨還反咬媒體扭曲事實，聲稱部分新聞機構刻意營造頌薩未參與默哀、服裝不當的錯誤印象，強調不排除採取法律行動維護名譽。