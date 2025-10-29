燕子口堰塞湖崩解狂瀉15分超壯觀！「Tiffany藍湖水」消失對比圖

記者許力方／綜合報導

花蓮太魯閣峽谷一帶因大量土石崩塌堵住立霧溪，形成燕子口堰塞湖，水位淹至道路，呈現「夢幻Tiffany藍」色調湖景，林保署連日壩體降挖、引流，終於加大溢流，讓大自然的力量帶走堵住河道的壩體，今天（29日）中午滾滾崩騰的河道，歷經15分鐘完全沖毀壩體，危機正式解除，絕美湖景也完全消失。

林保署今宣布，立霧溪燕子口堰塞湖壩體已潰決，並且確認安全無虞，下游無災情，在下午4時20分警戒正式解除。目前河道水位已回復正常，堰塞湖殘存土體及水體對下游也已無致災風險。

▲堰塞湖水位隨著潰決下降至原河道位置，被堵住10多天的立霧溪回歸。（圖／林保署，下同）



▲堰塞湖崩解！燕子口Tiffany藍湖水消失對比圖。

10月17日 立霧溪燕子口堰塞湖形成後，為降低堰塞湖蓄水風險，林保署宜蘭、花蓮分署及施工團隊近期持續進行壩體降挖與引流作業。昨（28）日已擴挖深槽線至4×5公尺，提升引流能力。

林保署指出，今天上午約11時25分，現場人員發現溢流水量驟增，立即啟動緊急通報機制，發布通報單與CBS簡訊，通知東部電廠人員撤離、下游河道淨空，並請秀林鄉公所透過廣播提醒低窪區居民疏散，同步通知鐵、公路單位戒備。

約於11時40分堰塞湖壩體幾乎完全潰決，湖水全數傾瀉入立霧溪下游；洪峰於11時50分通過，下游錦文橋水位一度上升約2公尺，下游無災情，人員與設施均安。林保署與成大防災研究中心在潰決後監測現場變化，經確認水量趨穩、土砂運移回復正常後，僅剩殘餘水體，已完成最後安全檢視，因此發布通報、解除警戒。

林保署最後提醒，儘管警戒已解除，仍請民眾暫勿靠近立霧溪河道與施工區域，避免危險。花蓮分署也將持續密切觀察集水區原堰塞湖後續發展情形、坡面及水位變化。

▲燕子口堰塞湖壩體潰決，湖水狂瀉15分超壯觀。

▲空拍堰塞湖湖水傾瀉。（圖／行政院）